По славянскому календарю 2023 год — время владычества Огнегривого Коня. Это значит, что события будут сменяться с бешеной скоростью и не всегда будет возможно остановиться и подумать. Поэтому нужно внимательно присматриваться к окружающему миру и замечать знаки судьбы.

В отличие от своей коллеги, трудолюбивой и спокойной Лошади из Восточного гороскопа, славянский Огнегривый конь — своенравное и непредсказуемое животное, обладающее бешеным нравом.

Его непросто взять в узду, но если он привязывается к человеку, то уже навсегда. Такими счастливчиками станут люди с авантюрным складом характера.

Но в целом события в мире будут настолько стремительно меняться, что покажутся непредсказуемыми, поступки окружающих — алогичными. В периоды «бешеной скачки» у многих не будет времени остановиться и подумать, разложить все по полочкам. Но судьба подаст множество знаков, в нужный момент сигнализируя — притормози.

Знаки судьбы

Числа. Многие в 2023 году, бросая взгляд на часы, будут видеть четыре одинаковых цифры. Например, 00.00, 11.11 или 22.22. При этом человек может «ловить» такие комбинации три раза за день или несколько дней подряд.

«Кому-то это кажется забавным, я знаю, что даже желания загадывают на подобные комбинации. Это, конечно, дело каждого, но в 2023 году я бы советовала насторожиться», — объяснила экстрасенс, эзотерик Оксана Штерн.

Это, по словам эзотерика, знак того, что человек находится у границы, за ней последуют перемены, полностью переворачивающие жизнь. И не всегда они могут быть хорошими.

«Нужно остановиться, выдохнуть и заставить себя проанализировать последние несколько месяцев. Вы обязательно найдете предпосылки грядущих перемен. И если они плохие, думайте, что сделать, чтобы не допустить катастрофы. А если хорошие, благодарите судьбу», — посоветовала экстрасенс.

Лица. При всей норовистости Огнегривый конь — животное упорное, и в период своего владычества он требует того же от других. Один из знаков, указывающий, что нужно довести дело до конца — «знакомые незнакомцы».

«Вы будете встречать одного незнакомого вам человека. В разных местах города, может быть по нескольку раз в день или на протяжении нескольких дней. И вы обязательно обратите на это внимание», — объяснила Штерн.

Это знак того, что в жизни есть дело, которое человек отложил, но его нужно довести до конца. И как можно скорее, иначе оно будет напомнит о себе неприятными событиями.

«Это может быть не только дело, скажем, по работе. Это может быть отложенный неприятный разговор, невыполненные обязательства перед родными или друзьями. Вернитесь к этому и сделайте», — сказала экстрасенс.

Дороги. Один из символов 2023 года — дорога. Не всегда безопасная для человека. И главный знак того, что ждет опасность в пути или по приезде — задержка или неудача перед началом.

«Куда-то торопитесь, но в последний момент оказывается, что нет билетов на рейс, или поездку отменяют, или перед выходом из дома вылили на светлое платье кофе. Согласитесь, раздражающая ситуация? Но не спешите злиться», — предостерегла Штерн.

Судьба так отводит человека от опасности. Если он попал в неприятную ситуацию перед дорогой, впереди его ждало худшее. И в 2023 году с «дорожными знаками» лучше не спорить. «Покоритесь, и увидите другие пути к нужной цели», — резюмировала экстрасенс.