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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в лотерею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Шанс выиграть в лотерею есть у каждого, но некоторые знаки Зодиака удачливее других. Кому стоит бежать за счастливым билетом?

«С 21 декабря по 31 января Юпитер самый сильный. Он будет в своем собственном терме расположен. Особенно повезет Рыбам, Стрельцам, Ракам и Львам», — дала прогноз о деньгах астролог Василиса Володина.

Еще четырем знакам Зодиака удача улыбается чаще остальных.

Овен

Овны с удовольствием приобретают лотерейные билеты и постоянно придумывают новую хитроумную тактику победы, рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова журналу StarHit.

Она посоветовала для достижения успеха больше доверять интуиции, а не логике.

Телец

Тельцы с легкостью относятся к азартным играм и с интересом приобретают лотерейные билеты. Этот знак часто выбирает в качестве номера выигрышного билета близкое для себя число — номер квартиры или значимую дату, и именно в этом заключается секрет их успеха, считает Ахметжанова.

«Их постоянство и не слишком высокие ожидания с благосклонностью принимаются госпожой удачей, и она щедро одаривает их», — отметила ясновидящая.

Весы

У Весов невероятно развита интуиция, что помогает им вытягивать самый счастливый билетик. Им часто на пути встречаются люди, которые делятся с ними выигрышными прогнозами

По словам Ахметжановой, Весы часто выигрывают в лотереи, но их суммы, как правило, не очень крупные.

Козерог

«Часто случается, что Козероги случайно вытягивают первый попавшийся билет, и он приносит им крупный выигрыш. Им не нужно что-то специально просчитывать и подходить к этому слишком серьезно», — рассказала Ахметжанова.

Бизнес-астролог Марина Фишер тоже посоветовала Козерогам приобрести лотерейный билет.

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