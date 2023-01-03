Бесконечные посиделки за столом во время новогодних праздников быстро надоедают. Чем занять себя и друзей на праздничных выходных, если за окном мороз, а настольных игр под рукой нет?

Устроить веселый вечер с незатейливыми, но веселыми играми реально даже без дорогостоящих принадлежностей. Главное — запастись хорошим настроением и смекалкой.

«Демосфен»

Говорят, у греческого оратора Демосфена с детства была плохая дикция, и это становилось причиной насмешек и издевательств. Тогда он стал тренироваться — выходил на берег моря, собирал мелкие камушки, набивал ими рот и произносил речь, стараясь, чтобы она звучала ясно и отчетливо.

Игра «Демосфен» не сделает из человека великого оратора, но море смеха и незабываемых впечатлений гарантирует. Для игры понадобятся грецкие орехи, целые или крупная скорлупа.



Задача следующая: собравшиеся выбирают ведущего, «демосфена» и писчего. Ведущий выбирает любой текстовый отрывок на свое усмотрение. Он не говорит об этом ни зрителям, ни писчему, а показывает «демосфену».

«Демосфен» набивает рот орехами. Причем, на совесть, чтобы за щеками появились мешки, а язык был чуть прижат. Писчий в это время готовит ручку и бумажку.

Когда подготовка закончится, «демосфен» приступает к чтению отрывка. Читать нужно эмоционально, с выражением, жестами. Писчий в это время на слух записывает все сказанное «демосфеном».

Предупреждение: Нельзя набивать рот мелкими предметами, орехами, печеньем. Иначе в процессе чтения можно подавиться, вдохнув крошку или орешек.



Уже на первом этапе чтения зрители обычно заходятся в хохоте. Но затем писчий должен прочитать то, что записал, что тоже веселит собравшихся. В конце ведущий озвучивает оригинальный отрывок.

«Гонец»

Эта игра рассчитана на большое количество человек и чем-то напоминает «Испорченный телефон». Нужно собрать минимум две команды из четырех-пяти участников. Если людей больше — отлично!

Собравшиеся должны выбрать ведущего и поделиться на команды, затем определить капитанов. Ведущий должен найти несколько текстов, по числу команд. Это должны быть небольшие отрывки, примерно на тысячу знаков. Лучше не брать стихотворения. Идеально подойдет проза, научно-популярные тексты или новости.

Каждому капитану ведущий отдает текст. Отрывки должны быть разные для каждой команды. Капитан изучает текст в течение 15 секунд, после чего ведущий забирает отрывок.

Затем капитан отводит первого участника команды в сторону и передает ему содержание так, чтобы этого не услышали остальные. Передача информации не должна превышать 30 секунд.

Первый участник запоминает, зовет второго и передает ему. И так по цепочке. Последний участник озвучивает то, что ему передали. А ведущий зачитывает оригинал.

Может показаться, что это очень легко — запомнить все в точности и передать, но в подавляющем большинстве случаев информация искажается до неузнаваемости и когда ведущий зачитывает оригинал, то ситуация вызывает бурное веселье.

Побеждает та команда, чьи участники передали информацию максимально точно.

«Кто я?»

Одна из самых известных игр в компании. Она очень удобна, играть в нее можно даже вдвоем или втроем. Но чем больше людей, тем веселее.

Присутствующим нужно собраться в круг. Каждый загадывает имя известного человека или персонажа. Лучше не ограничиваться определенными сферами, а загадывать любое имя или образ. Затем участники пишут имена на стикерах, не показывая их никому. А потом начинают клеить бумажки с именами на лоб соседа.

Затем начинается игра. Первый человек задает окружающим наводящие вопросы: «Я мужчина?», «Я реальный человек?». Получая ответ «да», он задает следующий вопрос, при отрицательном ответе право задавать вопросы передается следующему участнику.

Игра может показаться детской, но в нее с удовольствием играют взрослые. Учитывая, что у каждого человека свои предпочтения, кумиры, взгляды на жизнь, загаданный персонаж может быть очень необычным. Нередки ситуации, когда эрудированный взрослый человек очень долго угадывает персонажа из мультфильма под смех и шутки окружающих.