Как украсить дом в год Кролика на удачу

Отказаться от свечей и кислотных цветов, чтобы не злить Кролика, и подать на праздничный стол морковку. Астрологи советуют с умом подойти к украшению дома на Новый год, чтобы привлечь удачу.

Символом 2023 по восточному календарю будет Черный Водяной Кролик. Практикующий астролог Юлия Богданова дала советы по украшению дома: украшения на елке помогут быстрее исполнить желания, а общее цветовое оформление привлечет удачу на весь 2023 год.

Акцент на цвет

В полную силу год Кролика вступит только 22 января, но уже встречая традиционный Новый год стоит учесть важные нюансы и задобрить тотемное животное предстоящего года.

Управитель 2023 года — Черный Водяной Кролик. Но не только темные и водяные цвета (черный, синий, голубой) станут цветами удачи наступающего года.

«Согласно китайской астрологии, удача ждет тех, кто, встречая год, разбавит свой наряд и убранство дома красным, а также всеми оттенками розового цвета», — сказала астролог.

Как украсить елку

Елка издревле считается магическим символом. Главным образом, из-за своей треугольной формы, которая в даосской практике символического освоения пространства имеет магические свойство.

Считается, если в новогоднюю ночь сесть рядом с ней и загадать заветное желание, оно быстрее дойдет до Вселенной. Все потому, что елка как бы открывает магический портал связи с космосом.

В идеале ель должна быть натуральная. Но если поставить живое дерево нет возможности, то акцент можно сделать на игрушках.

«Если считать, что новогодняя красавица передает наши наказы во Вселенную, наряжать ее нужно теми символами, которые вы хотите материализовать в следующем годы», — сказала Богданова. Она перечислила, что означают разные украшения:

Украшения в виде монеток привлекут в дом богатство

Елочные шары с ангелочками или младенцами — к пополнению в семье

Черепашки — к мудрости в принятии решений

Кораблики разной формы позволят шире смотреть на мир и идти к своим целям

Металлические рыбки привлекут успех в разных сферах

Украшение в виде птичек или сердечек — для создания теплых отношений

Традиционные шоколадные конфеты на дереве помогут сделать следующий год сладким во всех смыслах

Нужен ли в доме символ года?

Иметь символ года в виде фигурки на столе или в красном углу дома — старинная добрая примета. Астролог советует отказаться от чучел или мохнатых копий кролика. Лучше выбрать пластмассовое или фарфоровое изделие.

«Но не только символом года можно привлечь удачу. Существует поговорка "Там, где вода — не приходит беда", а поскольку наступающий год — год Водяного Кролика, рекомендуется поставить по дому красивые емкости с водой, аквариум или небольшой фонтанчик. И, конечно, морковь. Пусть она тоже будет на столе», — посоветовала Богданова.

Что не любит кролик?

Отпугнуть удачу проще, чем привлечь. Поэтому обратить внимание нужно не только на детали, которые приносят удачу, но и на вещи, которые Кролик не любит.

По словам астролога, Кролик не любит яркие цвета, грязь и огонь. Поэтому накануне праздника стоит сделать генеральную уборку в доме. В украшении и нарядах не использовать кислотные цвета и лучше обойтись без горящих свечей.

Поскольку Кролик — животное пугливое, взрывов салютов и петард в этом году тоже следует избегать.