Где купить лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда»

Лотерея «Русское лото» 1 января 2023 года проведет тираж, в котором разыграет сразу 2 миллиарда рублей. Новогодние миллиарды распределяют уже шестой раз, поэтому приобретение билетов для многих уже стало праздничной традицией. Где и до какого срока можно купить лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда»?

Новогодний тираж №1473 лотереи «Русское лото» пройдет в прямом эфире телеканала НТВ 1 января, трансляция начнется в 15.30 по московскому времени. Также можно будет следить за ходом розыгрыша на YouTube-канале «Столото».

Где купить лотерейные билеты

Онлайн

Проще всего купить лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда» онлайн — для этого нужно зайти на сайт stoloto.ru или скачать мобильное приложение «Столото» на свой смартфон. Затем зайти на страницу лотереи «Русское лото» и выбрать выпадающее меню с выбором тиражей.

Чтобы участвовать в розыгрыше 2 миллиардов рублей, требуется выбрать именно новогодний тираж — его номер 1473. После выбора нужного тиража останется отметить билеты и нажать кнопку «Оплатить». Стоимость билета — 150 рублей.

За пять лет в новогодних тиражах «Русского лото» разыграно более 13 миллиардов рублей. Лотерейными миллионерами стали 862 участника, при этом самый крупный приз составил 1 миллиард рублей.

Покупка лотерейного билета онлайн позволит сразу после розыгрыша узнать, выиграли ваши билеты или нет — для этого будет достаточно зайти во вкладку «Мои билеты» в личном кабинете «Столото». С бумажными билетами придется проверять номера вручную.

Электронные билеты на тираж №1473 будут продаваться до 1 января, 11.00 по московскому времени.

Офлайн

Однако в некоторых случаях требуется купить типографские билеты «Новогоднего миллиарда» — например, чтобы подарить их родственникам или друзьям на Новый год. К тому же многим нравится дополнительный азарт при проверке бумажных билетов.

Бумажный тираж лотереи «Новогодний миллиард» можно купить:

в лотерейных киосках «Столото»

в магазинах «Пятерочка», «Красное и Белое», «Лента», «Перекресток», «Бристоль», «Монетка», «Окей», «Детский мир», FixPrice

на маркетплейсе Ozon

на АЗС «Лукойл» и «Газпромнефть»

в фирменных салонах сотовой связи

При покупке билета следует обратить внимание на дизайн — он должен быть с узнаваемым оформлением «Новогоднего миллиарда». Чтобы не ошибиться, можно сверить номер тиража — 1473.

Продажи бумажных билетов закроются 30 декабря. Все нераспроданные типографские билеты до старта розыгрыша уничтожат.

Что важно знать

По правилам, участвовать в лотерее могут только люди старше 18 лет. Поэтому не стоит покупать билеты «Новогоднего миллиарда» в подарок детям и подросткам. Кроме этого, при покупке бумажного билета нужно обязательно сохранить чек, иначе получить выигрыш будет невозможно.

Также стоит помнить, что выигрыши свыше 10 миллионов рублей выдают победителям только после личного посещения лотерейного центра «Столото», поэтому счастливчикам предстоит запланировать поездку в Москву.

На получение выигрыша законом отводится 180 дней после обращения к организаторам — они имеют право провести экспертизу билета, уточнить личность гражданина. В среднем процесс выплат занимает несколько месяцев. Обратиться за своим призом можно в течение 3,5 лет с момента розыгрыша.