Новосибирск выпустил новогодние стикеры для Telegram

Мэрия Новосибирска запустила свои стикеры «Новосибирск — новогодняя столица России-2023» для Telegram, на них милая снежинка готовится к Новому году в городе.

Стикеры можно найти под хэштегом #ЯСнежинка2023, а также в канале «Новосибирск — новогодняя столица России-2023» в Telegram.

Персонажем стикеров стала Снежинка. Она катается на лыжах на фоне Бугринского моста, катается на коньках на набережной, готовит «Оливьешечку» и так далее.

Новосибирск в этом году стал Новогодней столицей России. Город масштабно украшен к празднику.