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Новосибирск выпустил новогодние стикеры для Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Мэрия Новосибирска запустила свои стикеры «Новосибирск — новогодняя столица России-2023» для Telegram, на них милая снежинка готовится к Новому году в городе.

Стикеры можно найти под хэштегом #ЯСнежинка2023, а также в канале «Новосибирск — новогодняя столица России-2023» в Telegram.

Персонажем стикеров стала Снежинка. Она катается на лыжах на фоне Бугринского моста, катается на коньках на набережной, готовит «Оливьешечку» и так далее.

Фото: © t.me/nskng

Новосибирск в этом году стал Новогодней столицей России. Город масштабно украшен к празднику.

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