НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Поставки ноутбуков в Россию сократились на 65%

Источник:
«Коммерсантъ»
559 3
Фото: Santeri Viinamäki / CC BY-SA 4.0

Количество ввезенных в Россию ноутбуков сократилось на 65% по сравнению с прошлым годом, подсчитали в компании GS Group.

Привычные россиянам бренды HP, Lenovo, Asus и Acer сохранили лидирующие позиции на рынке благодаря параллельному импорту, но их доли заметно сократились.

«Такие устройства мы самостоятельно гравируем при участии профильного партнера или предлагаем наклейки с кириллицей, даем гарантию», рассказали «Коммерсанту» в «М.Видео-Эльдорадо».

Зато поставки и продажи начали активно увеличивать Huawei, Honor и MSI, а также новички в лице Tecno, Infinix и Realme. По оценкам экспертов, в 2023 году растущие сейчас поставщики продолжат укреплять позиции.

Средняя цена ноутбуков, проданных в России в 2022 году, выросла на 10%, до 62 тысяч рублей.

Еще по теме
Красноярцы оказались щедрее новосибирцев при покупке подарков
Новогоднее расточительство: почему праздник оставляет без штанов
Спрос на красную икру вырос на 20%
Эксперт предупредила об уловке «золотых полок» в магазинах
смотреть все
Экономика #Торговля #Компьютеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определены финалисты шоу «Звезды в Африке 3»
Назван лучший смартфон 2022 года
Google ввел «поисковые санкции» против России
Россия успешно испытала мощный плазменный двигатель
Обсуждение (3)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Россия предупредила о последствиях передачи Patriot Украине
38
Россия приросла новым атомным городом
35
Жители Киева приготовились к ядерному удару
34
Киев заявил о готовности к ударам по территории России
29
Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% энергообъектов