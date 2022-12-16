Поставки ноутбуков в Россию сократились на 65%

Количество ввезенных в Россию ноутбуков сократилось на 65% по сравнению с прошлым годом, подсчитали в компании GS Group.

Привычные россиянам бренды HP, Lenovo, Asus и Acer сохранили лидирующие позиции на рынке благодаря параллельному импорту, но их доли заметно сократились.

«Такие устройства мы самостоятельно гравируем при участии профильного партнера или предлагаем наклейки с кириллицей, даем гарантию», рассказали «Коммерсанту» в «М.Видео-Эльдорадо».

Зато поставки и продажи начали активно увеличивать Huawei, Honor и MSI, а также новички в лице Tecno, Infinix и Realme. По оценкам экспертов, в 2023 году растущие сейчас поставщики продолжат укреплять позиции.

Средняя цена ноутбуков, проданных в России в 2022 году, выросла на 10%, до 62 тысяч рублей.