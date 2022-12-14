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Разработчики ремейка Dead Space рассказали об изменениях в сюжете

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики из EA Motive, занимающейся ремейком Dead Space не будут сильно менять сюжет, но главный герой Айзек Кларк получит собственный характер и сможет говорить.

Портал IGN опубликовал ролик с рассказом разработчиков о предстоящем ремейке Dead Space. Они использовали подход создателей Resident Evil 2 Remake и практически не изменили оригинальный сюжет игры, однако решили дополнить его репликами Кларка.

Чтобы правильно прописать характер и не выделить первую часть из трилогии, разработчики обратились ко второй и третьей Dead Space и использовали образ оттуда. По их мнению, персонаж стал более органичен, а возможность высказаться по поводу происходящего на «Ишимуре» делает игру еще интереснее.

Разработчики решили раньше осветить аспекты веры юнитологов, это сделано большего трагизма в некоторых сценах, например, превращении персонажей в некроморфом.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года на ПК (Steam, EA App, EGS), PS5, Xbox Series X и S.

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