Экономист предсказал ужесточение санкций против России

Санкционное давление против России может усилиться, поэтому нужен эффективный ответ на них, считает научный руководитель НИУ ВШЭ, координатор Экспертного совета при правительстве РФ Ярослав Кузьминов.

«В 2023-2024 годах можно ожидать усиления санкционного давления и совершенствования инструментов вторичных санкций. Это потребует эффективной политики адаптации», — приводит ТАСС слова Кузьминова, сказанные им на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с экспертным советом.

По словам эксперта, особое внимание нужно уделить выработке долгосрочной стратегии импортозамещения, а также подготовке высококвалифицированных специалистов.

Сейчас расширяется старое производство, организуется новое. «Это не путь к натуральной экономике, полному самообеспечению. В современном мире это сделать невозможно ни одной стране», — сказал Кузьминов.

«Но перенос на национальную почву производства дополнительно всего 10% товарной номенклатуры даст огромное обогащение структуры экономики, не говоря о том, что делает нас менее зависимыми от стран, ставших нашими оппонентами», — подчеркнул экономист.