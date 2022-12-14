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Экономист предсказал ужесточение санкций против России

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Санкционное давление против России может усилиться, поэтому нужен эффективный ответ на них, считает научный руководитель НИУ ВШЭ, координатор Экспертного совета при правительстве РФ Ярослав Кузьминов.

«В 2023-2024 годах можно ожидать усиления санкционного давления и совершенствования инструментов вторичных санкций. Это потребует эффективной политики адаптации», — приводит ТАСС слова Кузьминова, сказанные им на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с экспертным советом.

По словам эксперта, особое внимание нужно уделить выработке долгосрочной стратегии импортозамещения, а также подготовке высококвалифицированных специалистов.

Сейчас расширяется старое производство, организуется новое. «Это не путь к натуральной экономике, полному самообеспечению. В современном мире это сделать невозможно ни одной стране», — сказал Кузьминов.

«Но перенос на национальную почву производства дополнительно всего 10% товарной номенклатуры даст огромное обогащение структуры экономики, не говоря о том, что делает нас менее зависимыми от стран, ставших нашими оппонентами», — подчеркнул экономист.

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