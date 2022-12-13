Дмитрий Нагиев стал лицом автомобилей Tank

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев стал амбассадором китайских внедорожников Tank, продажи которых начнутся в 2023 году.

Tank — дочерний автомобильный бренд Great Wall Motor. Он позиционируется как более дорогие относительно моделей Haval — другой марки GWM. Для рекламы автомобилей Tank в России выбрали Нагиева.

В России будут представлены Tank 300 и Tank 500. В обоих случаях шасси — полноприводное, есть понижающий ряд и блокировки переднего и заднего дифференциалов.

Фото: © Tank

Tank 300 — размером с УАЗ «Патриот». Его предложат с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил и восьмиступенчатой АКП.

Tank 500 соразмерен Toyota Land Cruiser 300. Он получит трехлитровый битурбированный агрегат отдачей 299 лошадиных сил и девятиступенчатой АКП.

Tank 300 в Китае предлагают за 27 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей по текущему курсу), Tank 500 — 46 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей). По мнению автомобильного эксперта Максима Кадакова, младшую версию в России будут предлагать за 4,5 миллиона рублей.