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Дмитрий Нагиев стал лицом автомобилей Tank

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Tank

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев стал амбассадором китайских внедорожников Tank, продажи которых начнутся в 2023 году.

Tank — дочерний автомобильный бренд Great Wall Motor. Он позиционируется как более дорогие относительно моделей Haval — другой марки GWM. Для рекламы автомобилей Tank в России выбрали Нагиева.

В России будут представлены Tank 300 и Tank 500. В обоих случаях шасси — полноприводное, есть понижающий ряд и блокировки переднего и заднего дифференциалов.

Фото: © Tank

Tank 300 — размером с УАЗ «Патриот». Его предложат с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил и восьмиступенчатой АКП.

Tank 500 соразмерен Toyota Land Cruiser 300. Он получит трехлитровый битурбированный агрегат отдачей 299 лошадиных сил и девятиступенчатой АКП.

Tank 300 в Китае предлагают за 27 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей по текущему курсу), Tank 500 — 46 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей). По мнению автомобильного эксперта Максима Кадакова, младшую версию в России будут предлагать за 4,5 миллиона рублей.

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Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?