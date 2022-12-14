Новогоднее расточительство: почему праздник оставляет без штанов

Почему россияне, месяцами затягивая пояса под гнетом санкций и неопределенности, при приближении Нового года вновь выстраиваются в огромные очереди в магазинах и с легкостью тратят последнее? Социологи и психологи рассказали Sibnet.ru о причинах праздничного расточительства.

В этом году большинство жителей России готовы потратить на закупку продуктов для новогоднего стола от 5 до 15 тысяч рублей. Такие же суммы они готовы потрать на подарки для близких, сообщается в результатах опроса, проведенного «АльфаСтрахованием».

Привычки из прошлого

Многие потребительские привычки россиянам достались в наследство от советского сознания, когда люди готовились к празднику в условиях дефицита.

«Старались достать и приберечь все самое вкусное: горошек, кукурузу, заграничное шампанское, рижский бальзам, красную икорку. Крылатое выражение: "Не трогай, это на Новый год", — пришло именно оттуда», — прокомментировал директор маркетингового агентства WHAT ELSE Антон Новгородцев.

А современные маркетологи только усилили это поведение. Ноябрьские и рождественские распродажи, новогоднее чудо и подарки — все это подогревается рекламной индустрией.

«А в последние три года накладывается еще и то, что 2020-й, 2021-й и 2022-й были тяжелыми годами. Поэтому людям хочется просто отдохнуть и отвлечься от будней. Да пошло оно все! Куплю себе красной икры, дорогое шампанское и схожу в классную баню», — примерно такой мыслью сопровождается желание сделать себе праздник и порадовать себя и близких несмотря ни на что», — добавил Новогородцев.

Взрослые всегда дети

Люди оправдывают праздничное расточительство тем, что это «особый случай».

«Глубинная причина такого потребительского поведения связана с тем, что новогодние праздники позволяют нам окунуться в детство и дать волю нашему внутреннему ребенку», — сказала бизнес-психолог Ольга Дьяконова.

Внутренний ребенок (желания) — одна из субличностей человека, помимо внутреннего родителя (контроль) и внутреннего взрослого (решения). Внутренний ребенок торопится получить желаемое сразу в руки, чтобы как в детстве не столкнуться с оборванной потребностью, чтобы не услышать «нет».

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Также новогодний шоппинг многими воспринимается как «заместитель терапии у психолога». Потому что покупки и траты вообще способствуют немедленному улучшению настроения.

Человек будто окунается в лучшую жизнь, когда доступна самая красивая одежда, красивые вещи, дорогие угощения.

«Трата денег делает наши мечты реальностью. И пусть хотя бы на несколько дней, но мы увидим улучшение нашей жизни, отношения к себе и отношения других к нам», — добавила бизнес-психолог.

Последнее вложение

Есть и экономические причины. Сам праздник, как культурное явление, и длинные каникулы требуют больших финансовых затрат.

«Для России пока характерен ежегодной рост инфляции, поэтому покупка в конце года каких-то товаров, которые могут стать еще дороже в следующем году, хороший способ оптимизировать будущие расходы», — сказал кандидат социологических наук, доцент Липецкого филиала Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Башлыков.

Новогодние праздники — самые продолжительные по времени. Поэтому потребители логично стремятся сделать запасы из продуктов и товаров первой необходимости, чтобы не посещать магазины в дни каникул.