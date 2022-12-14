Новогоднее расточительство: почему праздник оставляет без штанов

Почему россияне, месяцами затягивая пояса под гнетом санкций и неопределенности, при приближении Нового года вновь выстраиваются в огромные очереди в магазинах и с легкостью тратят последнее? Социологи и психологи рассказали Sibnet.ru о причинах праздничного расточительства.
В этом году большинство жителей России готовы потратить на
закупку продуктов для новогоднего стола от 5 до 15 тысяч рублей. Такие же суммы
они готовы потрать на подарки для близких, сообщается в результатах опроса,
проведенного «АльфаСтрахованием».
Привычки из прошлого
Многие потребительские привычки россиянам достались в
наследство от советского сознания, когда люди готовились к празднику в условиях дефицита.
«Старались достать и
приберечь все самое вкусное: горошек, кукурузу, заграничное шампанское, рижский
бальзам, красную икорку. Крылатое выражение: "Не трогай, это на Новый год", —
пришло именно оттуда», — прокомментировал директор
маркетингового агентства WHAT ELSE Антон Новгородцев.
А современные маркетологи только усилили это поведение. Ноябрьские и рождественские распродажи, новогоднее чудо и подарки — все это подогревается рекламной индустрией.
«А в последние три года накладывается еще и то, что 2020-й,
2021-й и 2022-й были тяжелыми годами. Поэтому людям хочется просто отдохнуть и
отвлечься от будней. Да пошло оно все! Куплю себе красной икры, дорогое
шампанское и схожу в классную баню», — примерно такой мыслью сопровождается
желание сделать себе праздник и порадовать себя и близких несмотря ни на что», —
добавил Новогородцев.
Взрослые всегда дети
Люди оправдывают праздничное расточительство тем, что это «особый случай».
«Глубинная
причина такого потребительского поведения связана с тем, что новогодние
праздники позволяют нам окунуться в детство и дать волю нашему внутреннему
ребенку», — сказала бизнес-психолог
Ольга Дьяконова.
Внутренний ребенок (желания) — одна из субличностей
человека, помимо внутреннего родителя (контроль)
и внутреннего взрослого (решения).
Также новогодний шоппинг многими
воспринимается как «заместитель терапии у психолога». Потому что покупки и
траты вообще способствуют немедленному улучшению настроения.
Человек будто окунается в лучшую жизнь, когда доступна самая красивая одежда, красивые вещи, дорогие угощения.
«Трата денег делает наши мечты
реальностью. И пусть хотя бы на несколько дней, но мы увидим улучшение нашей
жизни, отношения к себе и отношения других к нам», — добавила бизнес-психолог.
Последнее вложение
Есть и экономические причины. Сам праздник, как культурное
явление, и длинные каникулы требуют больших финансовых затрат.
«Для России пока характерен ежегодной рост инфляции, поэтому
покупка в конце года каких-то товаров, которые могут стать еще дороже в
следующем году, хороший способ оптимизировать будущие расходы», — сказал кандидат социологических наук, доцент Липецкого филиала Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Башлыков.
Новогодние праздники — самые
продолжительные по времени. Поэтому потребители логично стремятся сделать запасы из
продуктов и товаров первой необходимости, чтобы не посещать магазины в дни каникул.