Каким будет 2023-й для рожденных в год Мыши

Хозяин 2023 года, Черный Водяной Кролик, будет не слишком благосклонен к людям, родившимся в год Мыши. От некоторых планов лучше отказаться, но далеко не от всех, рассказал монах Центрального Хурула астролог Санан Гелюнг.

Родившимся в год Мыши стоит уделить пристальное внимание безопасности. Во-первых, отказаться от поездок. В дорогу лучше отправляться по необходимости: в рабочие поездки или на лечение. А вот об отдыхе далеко от дома лучше не думать, особенно в горах или у воды.

О здоровье также нужно позаботиться. «Берегите спину. Особенно, если работа сопряжена с поднятием тяжести или, наоборот, сидячая. Надо уделить внимание желудку. Исключить жирное, жареное, острое», — объяснил Гелюнг на youtube-канале Bumba Mediaholding.

В остальном никаких опасностей для родившихся в год Мыши не предвидится. Например, на работе, а также в материально-финансовом плане их ждет удача. Это доход и успешные сделки, в том числе при покупке и продаже недвижимости.

Год неплох для встречи с родственниками. Это хорошее время для создания семьи. А вот с коллегами и друзьями не все будет гладко. Лучше в течение года не вступать в конфликты, не верить на слово, не занимать и не брать в долг. Все это грозит крупными ссорами, что может испортить крепкие долголетние отношения.