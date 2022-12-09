Вышел фильм о создателе «Заповедного спецназа» на Байкале

Одну из серий документального цикла «Человек на своем месте» посвятили государственному инспектору, создателю оперативной группы «Баргузин» Артуру Мурзаханову. Он рассказал, с чего начинался в России «Заповедный спецназ».

Мурзаханов — государственный инспектор, приехавший в 2015 году работать в Забайкальский нацпарк и вступивший в схватку с браконьерами. Он создал группу, ставшую через несколько лет живой легендой среди его коллег. А началась борьба… со свалки среди леса.

«Второй день моей работы, и инспекторы везут меня сюда (в лес). И здесь, вы просто не можете себе представить, огромная свалка. Все смердит, все воняет. Я в недоумении спросил, почему меня привезли сюда? Это что, ключевое место?» — вспомнил инспектор.

Выяснилось, что место, действительно, ключевое. Для туристов. На Байкал приезжали люди со всей России, из-за рубежа. Им хотелось побывать на заповедной территории, увидеть первозданную природу, но любовались они на гору мусора в одном из красивейших мест. Свалку решено было убрать.

Сложнее было не ликвидировать уже имеющийся мусор, а научить местных не привозить новый на очищенное место.

«На этой мусорке поколения вырастали. Трудно было изменить мнение людей», — объяснил Мурзаханов.

Местные, которым запретили вывозить отходы на привычное место, даже угрожали новому сотруднику «Заповедного Подлеморья». Однажды, когда сам инспектор уехал на патрулирование территорий, а в доме осталась его жена, в окно залетел огромный булыжник с привязанным клочком бумаги. «Уймись», — вывел кто-то на белом листе.

Однако настойчивый инспектор не собирался сдаваться. Вскоре угрозы посыпались с другой стороны — от браконьеров.

Чем помог военный опыт

Десятки лет криминальные структуры, сросшиеся с силовиками, промышляли в заповеднике, поделив участки. И отказываться от баснословных криминальных доходов не собирались.

Нарушители прибегали к разным способам. К Мурзаханову «на разговор» отправляли криминального авторитета с угрозами. Пытались сбить его машиной, обращались к силовикам с ложными обвинениями. Но им ничего не помогло.

Опергруппа «Баргузин» неумолимо отлавливала барконьеров, конфисковала улов, сети, лодки, составляла протоколы. И скрыть преступный промысел не получалось даже ночью. Инспекторы ловили их и на воде, и на суше. Всегда появлялись внезапно, как казалось нарушителям, из воздуха.

Как госинспектор создает картины на перьях

Все дело в навыках, которые оттачивали в группе. Половину из них Мурзаханов, сам бывший офицер, привнес в заповедное дело из военного.

«Военной истории тысячи лет, а заповедной истории в России немногим больше ста. Было бы глупо не привнести навыки защиты из военного дела в защиту природы», — резюмировал создатель опергруппы.

Вскоре опергруппу браконьеры стали бояться. Неподкупность, профессионализм, твердость, слаженность действий, готовность руководства заповедника говорить правду, в том числе и в СМИ, не оставляли шансов на продолжение преступной деятельности.

Незаконные выловы в промышленных масштабах остались в прошлом, а опыт и методы «баргузинцев» стали перенимать по всей заповедной России.