Поездку Путина на Mercedes вместо Aurus объяснили

Президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes, потому что на месте была именно такая машина, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в понедельник оценил восстановленный Крымский мост и лично проехал на нем за рулем Mercedes. В соцсетях удивились выбору машины.

«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — цитирует ТАСС объяснение Пескова.

Путину нравятся автомобили Mercedes, и он лично присутствовал на открытии первого завода бренда в России в 2019 году.