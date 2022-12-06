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Поездку Путина на Mercedes вместо Aurus объяснили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes, потому что на месте была именно такая машина, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в понедельник оценил восстановленный Крымский мост и лично проехал на нем за рулем Mercedes. В соцсетях удивились выбору машины.

«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — цитирует ТАСС объяснение Пескова.

Путину нравятся автомобили Mercedes, и он лично присутствовал на открытии первого завода бренда в России в 2019 году.

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