Новосибирцы выбрали любимую браузерную игру

Новосибирцы чаще всего ищут пасьянс «Пирамида», также пользователи активно ищут «симулятор денди» или «игры сега онлайн», сообщает исследование Яндекс Игр.

Молодые люди до 24 лет чаще других выбирают игры для компании: «на двоих», «io» и «Монополию». После 25 лет начинают искать игры «для детей», «машинки», «развивающие» и так далее.

Люди 25–44 лет в два раза чаще среднего ищут игры, в которые сами играли на приставках в детстве. Например, «симулятор денди» или «игры сега онлайн».

Предпочтения пользователей из разных городов отличаются. В Новосибирске чаще, чем в других городах-миллионерах, ищут пасьянс «Пирамида», в Москве — домино, а в Челябинске — игры про тракторы.

Аналитики также изучили, в каких городах-миллионерах чаще ищут браузерные версии классических настольных игр. Маджонг чаще всего ищут в двух столицах, шахматы и шашки — в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде, а нарды — на юге страны и в Москве.