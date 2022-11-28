Красноярец избил и облил зеленкой беременную подругу

Мужчина в Красноярске избил беременную подругу, затем подстриг ей волосы и облил женщину зеленкой. Все издевательства он снял на видео и выложил в социальной сети, сообщило краевое СУ СК России.

Видео с издевательствами над беременной женщиной появилось в социальной сети в ноябре, следователи начали проверку. Они нашли подозреваемого. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим.

По его словам, он «поймал на измене» свою беременную подругу и решил проучить ее. В ночь на 26 ноября он, под предлогом личной беседы, выманил женщину на улицу. Когда она вышла, мужчина избил ее, затем вынул нож, схватил за шею, и, угрожая расправой, заставил идти в квартиру своего знакомого.

Удерживая там девушку, он подстриг ей волосы и облил зеленкой. Все детали расправы мужчина снимал на видео. После чего решил поделиться ими в социальной сети.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали жителя Красноярска. В ближайшее время его допросят, а суд вынесет решение об избрании ему меры пресечения.

Мужчину подозревают в совершении преступлений по статье 117 УК РФ (истязание, в отношении женщины, находящейся в состоянии беременности, с издевательством для потерпевшего), а также части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.