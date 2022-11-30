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Игрокам Lineage 2 вручат подарки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: shanewarne_60000 / Attribution License

Игроков Lineage 2 ждет праздничный декабрь — весь месяц будет праздноваться день рождения игры в России. В этом году старшей версии исполнилось 14 лет, Legacy — восемь лет, а Essence — три года.

«Мы приготовили для вас огромное количество подарков и забавных развлечений. Не забудьте заглянуть к Распорядителю Праздника Амуру, которого вы найдете в любом крупном городе», — сообщается на официальном сайте игры.

В частности, на время праздничного события у Амура можно получить в спутники ангелочка Чучу, который будет следовать за персонажем и наделять пассивными бонусами до конца ивента.

Игроков также ждет ежедневный мешочек с подарком, из которого можно получать предметы сразу для нескольких праздничных активностей — свитки, посохи и сундуки.

Самые ценные подарки спрятаны в календарь, его можно найти, нажав специальную кнопку в интерфейсе. Если заходить в игру ежедневно, то спустя 30 минут можно будет поставить отметку в календаре. В определенные дни пользователей ждут уникальные подарки, среди которых ездовой железный дракон.

Обладатели тарифа «Игровой» от Ростелекома получают в игре Lineage 2 дополнительные бонусы. Для активации бонусов нужно зайти в личный кабинет на сайте провайдера и выбрать опцию «Фогейм».

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