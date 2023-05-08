Wink — единственный видеосервис в России, где предлагают более 20 вариантов подписок. Смотреть фильмы, сериалы и телеканалы здесь можно по цене от 10 рублей. Как подобрать подходящую подписку и не переплачивать за ненужный контент?

Обычно онлайн-кинотеатры ограничиваются парой-тройкой подписок средней стоимостью 400-500 рублей за месяц. Wink ушел от стандартов и предлагает широкий ассортимент самых разнообразных подписок. Пользователи сервиса могут сами решить, что им смотреть и сколько платить.

Основные подписки Wink

Основных подписок в Wink — десять, каждая их которых предлагает определенный набор фильмов, сериалов и телеканалов.

Самая дешевая подписка из этого набора — «Wink» за 199 рублей в месяц. Сюда входит 27 тысяч фильмов и сериалов и 128 ТВ-каналов. Самая дорогая — «Премиум» за 1700 рублей в месяц, включает в себя 80 тысяч фильмов и сериалов, 291 телеканал, пакет для взрослых, караоке, функцию «Управление просмотром».

Также в линейке основных подписок есть тариф «Оптимальный». Его отличие — возможность посуточной оплаты. Стоимость суток подписки всего 10 рублей.

Еще одна уникальная подписка — «Трансформер Акция» за 399 рублей. Это 50 тысяч фильмов и сериалов и 259 ТВ-каналов, которые можно собрать по своим интересам.

Подписки со скидкой

Wink постоянно предлагает своим подписчикам скидки. Например, сейчас для пользователей видеосервиса действуют три варианта подписки со скидками до 70%.

Трехмесячную подписку на «Wink 5в1» можно оформить за 1099 рублей, шестимесячную — за 2099 рублей. А годовая подписка «Wink 5в1» будет стоить 3 999 рублей.

Состав подписок и предложений по скидкам меняется. И если ничего не подошло сейчас, пользователи онлайн-кинотеатра найдут выгодное предложение в ближайшем будущем.

В мае промокоды на подписки онлайн-кинотеатра Wink разыгрываются на Sibnet.ru — в играх «В мире танков» и «Знаток истории».

Дополнительные подписки

О пользователях с узкими интересами видеосервис Wink тоже позаботился. В отдельной подписке «Настрой кино» за 299 рублей в месяц собраны шедевры отечественного и зарубежного кино, а также громкие премьеры.

Для любителей спорта есть отдельные подписки: «Матч Премьер» с прямыми трансляциями матчей российской футбольной премьер-лиги и аналитическими передачами о футболе и «Матч! Футбол» с трансляциями европейских чемпионатов и УЕФА.

Меломаны могут оформить подписку «Концерты» за 299 рублей. В нее входят как музыкальные фильмы с сериалами, так и выступления мировых звезд.

Контент 18+ тоже вынесен в отдельную подписку. В подписку «Взрослый» за 329 рублей в месяц входят шесть ТВ-каналов с лучшими эротическими фильмами и сериалами и откровенными шоу. Подписаться на нее могут только совершеннолетние.

Среди дополнительных подписок также есть «Мировое кино» с зарубежными блокбастерами и классикой, «Start» с оригинальными проектами компании, «АMEDIATEKA» с сериалами от HBO и другие.

Чтобы стать подписчиками видеосервиса Wink, достаточно зарегистрироваться с помощью номера телефона и привязать к аккаунту банковскую карту. Оплата за услуги снимается только при выборе определенной подписки и производится автоматически ежемесячно.