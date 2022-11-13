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Коуч миллиардеров назвала разницу между успешными и неудачниками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Успешные люди всегда благодарны другим за полученные знания, а неудачники винят других в своих неудачах, рассказала главный коуч миллиардеров Марина Мелия.

«Успешных людей отличает чувство признательности. Он будет говорить: "Вы знаете учительница такая-то она мне что-то помогла, мне помог в этой сфере такой-то человек". Они по сути очень благодарны», — сказала Мелия в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец.

По ее словам, неудачник будет перечислять людей, которые помешали ему добиться успеха.

Кроме того, успешные в бизнесе люди обладают такими качествами, как способность идти от одной неудачи к другой, не теряя оптимизма, имеют «могущество желаний и высокую энергию».

«Надо иметь подкожный слой оптимизма, неоправданный оптимизм. Если не обладаешь, то в российской действительности не будешь успешным. А будешь высчитывать и понимать, что законы не те, что душат бизнес. А успешные верят в успех, а если что-то случается, говорят, что это урок», — сказала Мелия.

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Экономика #Рынок труда #Психо
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