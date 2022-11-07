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Новосибирская полиция закупит беспилотники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Doodybutch / CC BY-SA 4.0

Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ объявило конкурс на поставку беспилотных авиационных систем на 24 миллиона рублей, сообщается на сайте Госзакупок.

«Беспилотные авиационные системы в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения», — так называется предмет закупки.

Начальная стоимость контракта – 24,6 миллиона рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет. Подвести итоги планируется 11 ноября. Победитель торгов должен исполнить контракт до 30 января 2023 года.

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Это беспилотные системы двух типов, первого типа закупят две системы, а второго — одну, сообщается в документах закупки.

Так, беспилотное воздушное судно первой системы должно иметь максимальный взлетный вес до 9 килограммов, максимальную скорость взлета не менее 6 метров в секунду и иметь спутниковые системы позиционирования GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Галилео. У судна должны быть камеры с тепловизором.

Другой тип беспилотника будет иметь взлетный вес до 900 граммов, скорость взлета не менее 8 метров в секунду и телекамеру.

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mosquito__2010

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MuCbE

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