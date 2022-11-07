Новосибирская полиция закупит беспилотники

Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ объявило конкурс на поставку беспилотных авиационных систем на 24 миллиона рублей, сообщается на сайте Госзакупок.
«Беспилотные авиационные системы в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения», — так называется предмет закупки.
Начальная стоимость контракта – 24,6 миллиона рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет. Подвести итоги планируется 11 ноября. Победитель торгов должен исполнить контракт до 30 января 2023 года.
Это беспилотные системы двух типов, первого типа закупят две системы, а второго — одну, сообщается в документах закупки.
Так, беспилотное воздушное судно первой системы должно иметь максимальный взлетный вес до 9 килограммов, максимальную скорость взлета не менее 6 метров в секунду и иметь спутниковые системы позиционирования GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Галилео. У судна должны быть камеры с тепловизором.
Другой тип беспилотника будет иметь взлетный вес до 900 граммов, скорость взлета не менее 8 метров в секунду и телекамеру.
antibacilaМожет я не понимаю, но! если подтягивают большое количество техники, то по логике где-то надо её держать,...
pepelmetalНу да, не хватит, ракеты в мае кончились
mosquito__2010Самое интересное что вся эта движуха с будущим провалом ВСУ и огромными потерями бандеровских войск приурочена...
MuCbEТам кто-то из твоих был что-ли раз так печешься?