Специальная военная операция стала первым после Второй мировой войны столкновением современных армий. Она превратилась в испытательный полигон для военных технологий, в том числе сетецентрических операций, когда управление боем напоминает стратегическую игру на компьютере, только вместо цифровых юнитов в ней живые солдаты.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поначалу многократно уступали российской армии по огневой мощи. НАТО попыталось нивелировать этот перевес за счет новейших технологий. Так конфликт между Москвой и Киевом переродился в гибридное столкновение России и Североатлантического альянса.

Запад оказывает ограниченную прямую военную поддержку ВСУ (техникой и боеприпасами), но активно помогает украинскому командованию в планировании и организации боевых действий. Именно здесь нашла свое применение концепция сетецентрических операций.

Смысл концепции — превращение цифрового преимущества в военное превосходство. Достигается это за счет формирования общей информационной картины поля боя. Сетецентрической она называется потому, что связывает в сеть командные центры и конечные терминалы на танках, артсистемах, кораблях, самолетах и даже у рядовых пехотинцев.

Проще говоря, офицер в режиме онлайн видит на своей электронной карте всех своих «боевых юнитов», соседние части, а также силы противника. И такие электронные карты есть на всех ступенях — от командира танка до главнокомандующего. У каждого — в своем масштабе.

Командир на своем мониторе видит актуальную боевую обстановку и через сеть обменивается данными: фото, видео, текстовыми сообщениями. Благодаря этому он может гораздо быстрее противника принимать решение, отдавать приказы и в режиме онлайн контролировать их выполнения.

Рожденные в СССР

Родиной сетецентрической концепции стал СССР. В начале 1980-х ее придумал начальник Генштаба, маршал Николай Огарков. Называлась она тогда «стандартизированной системой управления войсками и оружием». Впоследствии теорию сумели воплотить на практике.

Для российской армии разработали единую систему оперативно-стратегического уровня «Акация–М», для ВДВ — систему оперативно-тактического звена «Андромеда–Д», для сухопутных войск — тактического звена «Созвездие», а также комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». О том, как они применяются в ходе СВО, информации нет.

Сетецентрическая система связывает в сеть командные центры и подчиненных Фото: © Минобороны России

Есть данные, что украинские силы под «ненавязчивой» опекой натовских структур достаточно успешно используют подобные системы западной разработки, в частности, программный комплекс Delta. Но можно точно сказать, что в полном виде такие системы не применяет ни одна из сторон.



Незримое око

Если сетецентрические сети — нервная система современной армии, то разведывательно-ударные комплексы (РУК) — ее органы чувств и исполнительные механизмы. Такие комплексы должны выявлять цели и максимально быстро наводить на них средства поражения — авиацию, артиллерию, ракетные установки. И разведывательный компонент в них играет ведущую роль.

Успешность ряда ударов ВСУ объяснятся тем, что на них работает вся мощь натовской оперативно-стратегической разведки: космической, авиационной и радиоэлектронной. Украинские штабы в режиме онлайн получают разведданные и под контролем западных спецов отдают приказы на поражение целей.

Хорошо работающая разведка и, главное, широкая номенклатура высокоточных ракетных комплексов авиационного, сухопутного и морского базирования позволяют российским силам с очень высокой эффективностью наносить удары по стационарным объектам в любой точке Украины.

Летающие мопеды

Сложнее дело обстоит с разведкой на оперативном уровне. Здесь главную скрипку играют тяжелые и средние беспилотники. Но украинская армия столкнулась с мощной войсковой ПВО России. Разрекламированные турецкие «Байрактары» понесли тяжелые потери. А в российской армии просто мало таких дронов, они только начинают поступать в войска.

Настоящую революцию беспилотники произвели на тактическом уровне. Они стали незаменимыми помощниками простых бойцов — их глазами. Ну а поскольку в достаточном количествах дронов нет ни в одной армии мира, и россияне, и украинцы стали массово использовать коммерческие квадрокоптеры.

Обе стороны приспособили коптеры под ударные цели. На них в качестве бомб стали подвешивать ручные гранаты. А недавно даже состоялся первый в истории воздушный бой двух минидронов.

Выстрелил и забыл

В рамках РУК проявили себя в ходе СВО ударные комплексы со спутниковым наведением. Для уверенного поражения цели в них достаточно ввести ее географические координаты. Этот принцип у военных называется — «выстрелил и забыл».

По такому принципу работают американские реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS. Настоящим кошмаром для и без того потрепанной ПВО Украины стали российские беспилотники «Герань» со спутниковым наведением. Эти, как их прозвали, «летающие мопеды», конечно, уступают по точности и эффективности навороченным «Калибрам» и «Искандерам», но они несравненно дешевле.

Ну а будущее в военных технологиях, как говорят эксперты, за искусственным интеллектом, управляющим целыми роями беспилотников.