Лунное затмение 8 ноября: что принесет новый уровень?

Полное лунное затмение 8 ноября станет началом нового цикла развития всего мира, что повлияет как на государства, так и на каждого человека индивидуально. Вскроются скрытые мотивы, с новой силой напомнят о себе затяжные конфликты. Но потери приведут к открытию новых путей и к долгожданным крутым поворотам судеб.

Полное затмение Луны произойдет 8 ноября 2022 года с максимальной фазой (1,36) в 13.59 по московскому времени. Полная Луна пройдет через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок. Астрономическое событие будет хорошо видно с территорий восточных регионов России.

Астрологи считают, что лунное затмение 8 ноября 2022 года — вторая точка коридора затмений. Окончательно коридор затмений завершится 23 ноября.

Что ждет Россию и мир

Лунное затмение 8 ноября положит начало следующему циклу развития жизни на ближайшие 9-18 лет. Энергетически оно связано с событиями, начинавшимися 25 октября 2004 года. Тогда на Украине прошел первый Майдан, случилась так называемая «оранжевая революция» и к власти пришел Виктор Ющенко.

«Становится ясным, что было спрятано в сознании и подсознании правящей верхушки», — сказала Sibnet.ru астролог Елена Наумова.

По прогнозу астролога, начнет раскручиваться следующий виток взаимодействия между главными противостоящими державами. Уже на новом уровне станет видно, каковы были причины и главная суть случившегося, и к чему все идет.

«Для всего мира это станет точкой отсчета, переломным моментом в развитии. Вскроется правда, последуют следующие ответные реакции. Многие окажутся заложниками информации, особенно на темы финансов, потребления, продовольствия, перемещений, логистики, документального оборота, языкового барьера», — добавила собеседница.

Полное лунное затмение Фото: © Московский планетарий

То есть, начнется своего рода развязка всего, что «запутывалось» и нагнеталось предыдущие 18 лет.

Согласно астрологическим расчетам Наумовой, в новом цикле Россия станет ключевой фигурой. Той страной, которая даст толчок, и той, которая сможет урегулировать, предложить более экологичные пути развития.

Затмение повлияет на каждого

«Большая луна или кровавая, как любят ее называть, всегда несет в себе эмоции топ-уровня. Для многих даже сильнее, чем были в коридоре. Могут всплывать комплексы и страхи, от которых вы, казалось бы, давно избавились», — сказала Sibnet.ru астролог, НЛП-практик Оксана Полещук.

Конфликты, которые казались исчерпанными, могут напомнить о себе и выйти на новый виток. Особенно те, которые начались около 25 октября или весной 2022 этого года. В первую очередь это проблемы, связанные с деньгами.

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«Звездные аспекты, которые будут сопровождать это полнолуние, будут нести энергию обновления и перемен, болезненных уходов и разрывов, смены работы и круга общения, перемен во взглядах и состоянии... Кому-то может казаться, что что-то из его жизни вырывают прямо с мясом, с кровью, как зуб без наркоза», — описала влияние ноябрьского затмения Полещук.

Наумова отметила, что из-за нарушения стабильности будет нарастать возмущение и недовольство. Особенно внутри семьи, между детьми и родителями, коллегами и даже друзьями — на почве убеждений и взглядов на жизнь.

Но астролог Полещук добавила, что это тот случай, когда «что не делается — все к лучшему». Особенно в финансах. Главное — особенно тщательно оценивать все, что происходит в жизни, и просчитывать варианты на будущее.

С лунным затмением 8 ноября также наступает период повышенного риска. Поэтому астрологи советуют отказаться от экстрима, отложить сомнительные финансовые операции, быть аккуратнее на дорогах.

По прогнозу Полещук, затмение особенно сильно будет влиять на родившихся 1-13 февраля, 2-14 мая, 3-15 августа, 3-15 ноября. Из знаков Зодиака наиболее подвержены влиянию неба окажутся Раки, Девы, Козероги и Рыбы, чьи дни рождения попадают на период 1-14 число. Также уязвимы те, у кого личные планеты (Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Марс) попали в 12-20 градус Тельца, Скорпиона, Льва и Водолея.

Как пережить лунное затмение?

«Наиболее чувствительные люди ощутят прилив сил, энергии, повышенное возбуждение. Могут случиться бессонница, сбой режима сна, обострение хронических заболеваний, нервная возбудимость, скачки артериального давления. Другие могут впасть в апатию, истеричное или плаксивое состояние», — сказала Наумова.

«Чтобы все было хорошо, стоит воздержаться от любых новостей, заниматься своим делом, не перегружаться лишний раз», — посоветовала австролог.

По ее словам, нервную систему помогут успокоить натуральные седативные растительные препараты легкого действия, любимая музыка, приятные запахи. Комфортный питьевой режим и контроль жирной и соленой пищи тоже пойдут на пользу.