Страшное пророчество: Распутин предсказал Третью мировую?

Одной из самых загадочных личностей в истории России — Григорию Распутину — приписывают ряд пророчеств, в том числе о мировых войнах и конце света. Что говорил «святой черт» о гибели человечества?

Историки до сих пор не уверены, что из пророчеств Распутина правда, а что — поздняя выдумка. Но факт, что среди предсказаний сибирского крестьянина были по-настоящему пугающие своей точностью — например, о собственной смерти, крушении монархии в России и гибели царской семьи.

Другу семьи последнего российского императора Николая II приписывают пророчества сразу о трех мировых войнах, их Распутин представил в виде трех змей, последняя из которых принесет огромные страдания всему человечеству.

Точной даты начала Третьей мировой войны он не называл, но описывал предшествующие события. И некоторые из них можно отнести к нашему времени.

Поступь безумцев

Распутин был ярым противником вступления России в Первую мировую войну. Он неоднократно говорил, что она станет причиной страданий для российского народа и в большей степени для крестьян.

Но еще до начала противостояния держав он сделал предсказание: «Люди идут к катастрофе. Самые неумелые будут править повозкой и в России, и во Франции, и в Италии, и в иных местах… Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев».

«Мудрость закуют в цепи. Невежественный и властный будет диктовать законы мудрому и даже смиренному. А потом большая часть людей поверит во власть имущих, но разуверится в Боге…», — говорил старец.

Вероятно, Распутин говорил о тяжелых последствиях Первой мировой, а последнюю строку можно отнести к изменениям в мировоззрении людей после революции 1917 года и переход от религиозного уклада к атеизму. В том же пророчестве сказано:

«…Поползут по дорогам Европы три голодные змеи. И там, где они пройдут, останется лишь пепел и дым. Их домом будет меч, а их законом — насилие. И от меча погибнут, протащив человечество через пыль и кровь».

«Когда меч будет возвращен в ножны, будут новые законы и новые знамена. Но и в законах будет зародыш насилия. Наступит время мира, но мир будет написан кровью», — предсказывал Распутин.

Быть ли Третьей мировой

После мира, написанного кровью, то есть, предположительно, после Второй мировой ничего не закончится. В другом своем предсказании Распутин писал, что «когда два костра потухнут, третий костер сожжет пепел. Мало людей и мало вещей сохранится». То есть следующая война, по мнению старца, принесет наибольшие страдания человечеству.

В пророчестве говорится, что плодородные земли обратятся в темницы и человеческое страдание будет подобно бесконечному дождю: «В земле меж двух рек будут беспрестанно молить о смерти, но плач не остановит тройки (змей)».

Однако, по предсказанию Распутина, войны не станут причиной конца света, люди выживут, но превратятся в чрезвычайно порочных созданий: «Человек из пленника неволи станет пленником свободы».

А перед окончательным исчезновением мира, суда по прогнозам старца, человеку нужно будет пережить ряд техногенных и экологических катастроф.

Потеря ценностей

Авторы книг о Распутине приписывают ему высказывания, часть из которых можно отнести к нашему времени. Например, о пересмотре семейный ценностей: «Любовь человека к человеку превратится в сухое растение… Все человечество в это проклятое время будет поглощено равнодушием. Великой смертью будет смерть семьи, обесчещенной и распятой».

Или о суррогатном материнстве, как предполагают исследователи:

«Пагубным днем станет тот день, когда материнская утроба будет продаваться как продается говядина. Тогда человек, творение Божье, станет творением науки».

К слову, говорил он и об эпидемии, которая обрушится на человечество в момент, когда общество отринет гендерное разделение: «Когда Содом и Гоморра возвратятся на землю, и когда на женщинах будет мужское платье, на мужчинах — женское, вы увидите Смерть скачущей на белой чуме. И древняя чума покажется пред белой чумой как капля перед океаном».

После этого должен последовать ряд катаклизмов, предвещающих конец всего сущего на Земле.

Конец света

Первыми в череде катастроф перед концом света будут землетрясения: «Земли и воды раскроются и их раны поглотят людей и скарб. Вы будете ежедневно видеть насилие на пороге своего дома, поскольку человек вновь станет зверем, и как все звери будет нападать или подвергаться нападению».

В это время в мире случится техногенная катастрофа и станет причиной голода и жажды на земле: «Все станет ядом».

«Ядом» все станет из-за башен или замков смерти, построенных по всей земле: «Иные из этих замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь, которая заразит землю и небо».

Возможно, речь идет об утечках материалов из биолабораторий, но судя по дальнейшему повествованию, это могут быть катастрофы на атомных станциях.

Затем, по его видениям, произойдет еще одна глобальная экологическая катастрофа, когда «солнце станет плакать, и его слезы упадут на землю как огненные искры, сжигая растения и людей».

«В эти времена горе соединится с человеком и от их союза родится отчаяние, такое отчаяние, какого еще никогда не было на Земле. И в эти времена даже времена года изменятся, и роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег», — говорил Распутин.

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Смена климата приведет к масштабному запустыниванию территорий, «и пастбища превратятся в песок, и реки станут гнилым пупом земли». Растительность исчезнет, на земле будут править две пустыни — песка и ночи.

Перепады температур станут невыносимыми для человека. Днем будет чрезвычайно жарко, ночью безумно холодно: «И под горящим солнцем и ледовым холодом потухнет жизнь».

От сохи к трону

Григорий Ефимович Распутин родился в январе 1869 года в семье сельского старосты в Тобольской губернии на территории нынешней Тюменской области.

Работать, как и все крестьянские дети, начал рано. Но, когда вырос, отправился странствовать по святым местам. Сначала — по монастырям России. Вернувшись в родную деревню, стал заниматься целительством, а вскоре приобрел репутацию провидца.

В 1905 году Распутин перебрался в Петербург. Волею судьбы о «святом старце», умеющим исцелять, узнали великие княгини Анастасия и Милица Николаевны. Они познакомили его с царской семьей.

После этого началось сближение Распутина с семьей Романовых. Исследователи до сих пор спорят, почему образованные люди, стоящие во главе государства, так доверяли простому сибирскому мужику.

Его роль для царской семьи была ненавистна ряду представителей петербургского света. Недоброжелатели стремились разными способами устранить его, чтобы ограничить влияние на царя. В итоге в императорском окружении созрел заговор. В ночь на 30 декабря 1916 года Распутина убили.

Праведник или злодей?

Жизнь и смерть, мифы и правда о Распутине не давали покоя даже его современникам, превратив его в «святого черта», в одну из самых мистических фигур в истории царской России.

Еще при его жизни одни создавали ему демонический образ, обвиняя в разврате, лжи и казнокрадстве. Другие верили, что он святой целитель и предсказатель, оберегающий монарший трон от падения.

После его смерти о Распутине написали десятки книг, сняли фильмы и в России, и за рубежом. Он даже стал героем детской мультипликации и комиксов.

Этот клубок из мифов, полуправды и событий, происходивших на самом деле, до сих пор не позволяет ответить, кто он — развращенный мошенник или бескорыстный целитель.

«Но, как говорил историк Марк Блок: "Достаточно ли мы уверены в самих себе и в собственном времени, чтобы в сонме наших предков отделить праведников от злодеев?"», — задался вопросом доктор исторических наук Андрей Иванов.