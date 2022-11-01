Wink представил премьеры ноября

Ноябрьские премьеры в Wink расскажут реальные и сказочные истории о разных людях: опасных преступниках и скромных героях, любящих родителях и трудных подростках, тех, кто состоялся в жизни и тех, кто потерялся, у кого большое сердце, а у кого только большие деньги.

«Сказка для старых» (уже в Wink). Притчевая криминальная драма о воскресшем бандите, снятая актером Федором Лавровым и математиком, писателем и режиссером Романом Михайловым.

Три года назад бандит по прозвищу Муля был убит за кражу «общака». Как вдруг до криминального авторитета Бати, слава о котором ходит по всей России, долетают слухи о том, что целого и невредимого Мулю видели сразу в трех городах: Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове. Чтобы разобраться, жив ли бандит в действительности, Батя отправляет на его поиски своих сыновей – Старшего, Среднего и Младшего.

«Решение уйти» (уже в Wink). Нуарный триллер о детективе, который влюбляется в жену человека, смерть которого ему надо расследовать – от автора «Олдбоя» и «Служанки». Приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

«Три тысячи лет желаний» (1 ноября). Сказка для взрослых об одинокой профессорше литературы, привлекательном джинне и множестве приключений, выпавших на его многотысячелетнюю жизнь – с Тильдой Суинтон, Идрисом Эльбой и от режиссера «Безумного Макса».

В центре сюжета британская ученая, специализирующаяся на мифах. Однажды во время командировки в Стамбуле она находит в магазине потрясающе красивую стеклянную бутыль и, попытавшись очистить ее от грязи, выпускает на свободу Джинна. Тот предлагает исполнить три ее желания.

«Красная Шапочка» (1 ноября). Современное кинопрочтение старой сказки в жанре фэнтези. Юная обладательница красного головного убора (Таисья Калинина) — дочка храброго волкобоя, который погиб, защищая семью. Теперь подрастающему поколению самим придется отстаивать свой город от стаи лютых волков под предводительством фанатичного Вестара (Алексей Серебряков).

«Кощей. Похититель невест» (1 ноября). Вечно молодой и очень стильный Кощей уже не первое столетие ищет себе спутницу жизни, но никакие уловки и даже угрозы ему не помогают. А прекрасная богатырша Варвара, напротив, только и успевает отбиваться от женихов, которые позарились на ее приданное.

«Развод в стиле кунг-фу» (2 ноября). Главная героиня трагикомедии с элементами боевика — Зоро, муж которой вроде бы идеальный папа маленькой дочки, но иногда он превращается в психологического монстра. Зоро долго терпела абьюзера ради дочери, но все меняет ее встреча с загадочным мастером кунг-фу. Героиня постепенно обретает веру в себя и готовится к победе в решающей битве.

«Календарь ма(й)я» (2 ноября). Фильм рассказывает, как по вине одного из героев жизнь трех современных подростков пошла вспять. Им снова придется переживать события, которые окажут влияние на будущее как их самих, так и близких.

«Пассажиры ночи» (3 ноября). В центре сюжета француженка с непростой судьбой. Поначалу у Элизабет (Шарлота Генсбур) все хорошо: муж, двое детей, квартира в престижном районе. Но муж бросает семью, оставив Элизабет с двумя подростками на руках. Нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам — ранее она не работала, так как занималась детьми и долго боролась с раком. И тут Элизабет пополняет свою коллекцию проблем, взяв под опеку бездомную и очень сложную Талулу.

Сериал «Суперпозиция» (10 ноября). Студент-физик и программист (Павел Табаков) начинает поиски отца, который будучи ученым занимался квантовой физикой, но внезапно исчез. Сын узнает, что отец открыл Мультивселенную. Оказывается, в разных мирах живут альтернативные версии одного и того же человека. Герой отправляется в полное опасностей путешествие по параллельным реальностям.

«Плакать нельзя» (24 ноября). Российский психологический триллер Натальи Назаровой снят в стиле сурового и модного скандинавского нуара. Татьяна (Светлана Чуйкина) счастлива: переехала в Скандинавию, у нее любимый муж, подрастает сын Николай, она постит милые видео о хюгге. Но внезапно муж пропадает в горячей точке, она срывается на сыне, случайными свидетелями этого стали соседи.

Однажды сын не вернулся из школы. И Татьяне придется столкнуться со всей подноготной ювенальной юстиции, которая забрала Колю у матери. Теперь он — собственность государства. Фильм подробно рассказывает о том, через какие психологические муки и круги чиновничьего ада придется пройти Татьяне, чтобы вернуть сына, и кто придет на помощь.

«Похожий человек» (ноябрь, дата уточняется). По сюжету детективной драмы, театральный режиссер Семен Серзин в кинодебюте по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова пытается разобраться, что за человек был Саша Иванов, который недавно вышел в окно.