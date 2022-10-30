Празднование Хэллоуина в Сеуле закончилось смертельной давкой

Во время празднования Хэллоуина в Сеуле возникла массовая давка, погибло не менее 146 человек, еще столько же оказались в больницах.

На улице корейской столицы вышло порядка 100 тысяч человек. Инцидент произошел в переулке вблизи отеля Hamilton. Этот переулок имеет уклон, поэтому люди в давке могли легко споткнуться.

По данным медиков, среди погибших больше всего людей в возрасте от 20 до 30 лет. Очевидцы отметили, что на улице звучала громкая музыка, многие пришли в костюмах, поэтому происходящее не сразу привлекло внимание полиции.

Президент страны Юн Сок Ель и премьер-министр Хан Док Су призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим в давке. Глава государства также созвал экстренное заседание.