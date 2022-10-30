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Празднование Хэллоуина в Сеуле закончилось смертельной давкой

Источник:
YTN News
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Фото: Kevin.B / CC BY-SA 4.0

Во время празднования Хэллоуина в Сеуле возникла массовая давка, погибло не менее 146 человек, еще столько же оказались в больницах.

На улице корейской столицы вышло порядка 100 тысяч человек. Инцидент произошел в переулке вблизи отеля Hamilton. Этот переулок имеет уклон, поэтому люди в давке могли легко споткнуться.

По данным медиков, среди погибших больше всего людей в возрасте от 20 до 30 лет. Очевидцы отметили, что на улице звучала громкая музыка, многие пришли в костюмах, поэтому происходящее не сразу привлекло внимание полиции.

Президент страны Юн Сок Ель и премьер-министр Хан Док Су призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим в давке. Глава государства также созвал экстренное заседание.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну я бы написал какой кроме украинцев.. Но ты же стуканешь админам тут же)))

Disobedient

Очередной блогер на евро подсосе. Рагуля топает, кастрюля по башке хлопает.

Alhazred

Какой тупой заход... Что, по другому у хохлов разведданные не получить?)))

pepelmetal

Байден не отморозок, просто деменция!