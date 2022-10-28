Предприниматель Илон Маск возглавил Twitter, сообщил корреспондент CNBC Дэвид Фабер. Основатель Tesla и SpaceX приобрел соцсеть за 44 миллиарда долларов.

«Илон Маск теперь возглавляет Twitter. Мне сообщили, что бывший генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру и не вернутся, поскольку начинается эра Маска», — написал Фабер в Twitter.

Агентство Reuters и газета Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что Маск уже закрыл сделку по приобретению компании.

«Причина, почему я приобретаю Twitter, состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости», — заявлял Маск.

Процесс покупки длился с апреля. В начале месяца бизнесмен приобрел долю 9,2% в Twitter, став одним из крупнейших акционеров, а позднее объявил о своем намерении выкупить соцсеть. Это стоило ему 44 миллиардов долларов.