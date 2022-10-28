«Либерея»: наш ответ Индиане Джонсу

Фильм Глеба Орлова «Либерея: Охотники за сокровищами» с Алексеем Серебряковым и Тихоном Жизневским вышел в российских кинотеатрах. Зрителей ждут высокобюджетные приключения в стиле Индианы Джонса и Лары Крофт. Это первая попытка снять русское развлекательное кино в археологическом сеттинге. Стоит ли смотреть новинку?

Сюжет: библиотека Ивана Грозного

По сюжету молодой бизнесмен Илья (Тихон Жизневский) получает в наследство от умершей бабушки квартиру. Вместе с недвижимостью ему достается старинный оклад. Недолго думая, наш герой фотографирует красивую вещицу и публикует снимок в соцсетях. После чего и начинаются основные приключения.

К Илье приходит странный гость (Артем Ткаченко), который готов отдать за старинную вещь миллионы. После угроз главный герой пускается в бега и встречает своего потерянного отца Аркадия (Алексей Серебряков), который спасает сыну жизнь.

Фото: © кадр из фильма

Выясняется, что Аркадий давно занят поисками крупного сокровища — знаменитой Библиотеки Ивана Грозного, которая иначе называется «Либерея». Древний оклад должен подсказать местоположение библиотеки.

Отец и сын заручаются помощью историка Арины (Диана Пожарская) и пускаются в классические приключения. Они побывают в заброшенном московском метро под Кремлем, в заснеженных пустошах, под водой и над водой. А по следу героев идут тайные могущественные силы.

Премьера в России: 27 октября 2022 года

Страна: Россия, Централ Партнершип, Медиа Юниверсал, Ивент

Жанр: приключенческий боевик

Режиссер: Глеб Орлов

Актеры: Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артем Ткаченко

Продолжительность: 1 час 45 минут минут

Возраст: 12+

Новый российский жанр

«Либерея: Охотники за сокровищами» фактически открывает для русского кино новый жанр — археологические приключения. Денег на съемки не жалели — сцены снимали в Кирилло-Белозерском монастыре, под Вологдой, в Ненецком автономном округе, в Москве.

Режиссер Глеб Орлов сделал ставку на юмор и комичные выяснения отношений между застенчивым отцом-археологом и раскрепощенным сыном-бизнесменом. Главной звездой картины выступает харизматичный Алексей Серебряков.

Герои фильма отнюдь не картонные болванчики, они неплохо прописаны со своими эмоциями и заскоками, а между Иваном, Ариной и Аркадием на экране определенно возникает зримая химия.

Стоит ли смотреть

«Либерея» — удачная попытка создать легкое приключение с понятным сюжетом и харизматичными героями. Повороты сценария здесь не удивят — мы видели что-то похожее в десятках голливудских фильмов, однако атмосфера и родные шутки делают картину ближе к российскому зрителю.

Впрочем, это не только удалое приключение с комедийными моментами, но еще и рассказ о таинственных силах и корпорациях, незаметно правящих всеми. Заодно зритель чуть лучше узнает российскую историю.

Фото: © кадр из фильма

Невероятная динамика фильма в конечном счете играет злую шутку — кажется, в определенные моменты создателям лучше было бы сбавить темп и поближе познакомить зрителей с героями.

Да, прежде всего это кино-аттракцион. Именно поэтому злодеи схематичны, многие сюжетные ходы повторяют классику, а третий акт слишком быстро сворачивает сюжет. Но если подходить к фильму с правильным настроем, он подарит удовольствие от просмотра.

«Либерея» — кино, которому явно нужна франшиза. Поэтому пожелаем создателям отличных сборов. В этом случае нас вполне может ждать продолжение этого в целом удачного приключения. Наша оценка — семь из десяти баллов.