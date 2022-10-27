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Путин выступит с исторической речью

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Выступление президента Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» будут «изучать, читать и перечитывать», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал он, комментируя планы Путина посетить мероприятие.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Тема звучит так: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Путин ежегодно встречается с участниками клуба с 2004 года. Так, в прошлом году в ходе выступления на мероприятии он провозгласил конец капитализма, а также назвал причину развала СССР.

В этом году «Валдай» собрал 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.

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Политика #Россия
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