Зачем нужен внешний IP‑адрес

Интернет-провайдеры предлагают пользователям услугу по предоставлению фиксированного внешнего IP-адреса. Иногда такой адрес называют «белым», «статическим» или «прямым». Зачем он нужен, какие у него есть преимущества и почему иногда он может быть опасным?

Ростелеком, как и другие провайдеры, по умолчанию выдает частным клиентам динамический IP-адрес. Это означает, что при каждом выходе в Сеть он меняется. Фиксированный IP — дополнительная услуга, которая по желанию клиента оформляется сразу при заключении договора, позже самостоятельно в Личном кабинете абонента или по обращению в поддержку.

Что такое IP-адрес

Интернет требует постоянного обмена данными между пользовательским устройством и удаленными серверами. Для этого у каждого участника должен быть свой адрес, по которому его можно идентифицировать.

Например, чтобы открыть страницу в браузере, компьютер обращается по адресу сервера, на котором хранится страничка, а затем отсылает обратно — уже по адресу пользовательского устройства.

Передача запросов и ответов происходит при помощи пакетов, в которых зашифрованы адреса отправителя и получателя. Их называют IP-адресами, они записываются в виде комбинации чисел от 0 до 255, разделенных точками.

IP-адреса бывают двух форматов: IPv4, они записываются в 32-битном формате, и IPv6, для которого разработали 128-битный формат.

Для примера — IP-адрес может выглядеть так: 213.59.197.6. Таких комбинаций доступно порядка 4 миллиардов, поэтому на все электронные устройства в мире их не хватит. Именно поэтому потребовались динамические IP-адреса.

Работает это с помощью механизма NAT — «трансляция сетевых адресов». Интернет-провайдер в результате использует один внешний IP-адрес для всех своих абонентов, а внутри сети пользователи имеют собственные адреса. NAT фактически занимается пересылкой пакетов из внутренней сети во внешнюю.

Чтобы NAT работал корректно, соединения должны инициироваться из внутренней сети. Поэтому в тех случаях, когда требуется подключиться к устройству из интернета, он оказывается бессилен — нужен фиксированный IP-адрес.

Зачем нужен внешний IP

Фиксированный IP выступает постоянным и неизменным адресом в интернете, закрепленным за пользователем. Чаще всего он требуется, когда нужно запустить на домашнем компьютере собственный сервер.

Например, нужно создать собственный сервер для многопользовательской игры и приглашать на него друзей. Внешний IP-адрес также нужен для стриминга игр с удаленных устройств — ПК или игровых консолей, когда пользователь решил поиграть в поездке.

Самый простой способ уточнить характеристики IP — зайти на веб-сервис, определяющий IP-адрес, и записать полученные данные. После чего завершить сеанс в Сети и снова подключиться. Если цифры поменялись — адрес динамический.

Статический IP-адрес может пригодиться для организации доступа к домашнему компьютеру с работы или наоборот. Для участия в каких-либо онлайн-мероприятиях, так как является своего рода подтверждением «сетевой» личности. Он также позволяет поднять скорость скачивания из файлообменных сетей и торрентов.

Бывает, что белый IP-адрес требуется для работы некоторых сервисов видеонаблюдения и решений для умного дома, однако современные системы чаще всего работают через «облако».

Чем опасен внешний IP

Такой адрес позволяет подключиться к устройству пользователя напрямую из интернета. Этой возможностью могут воспользоваться злоумышленники — чтобы заразить компьютер, похитить важные файлы или конфиденциальную информацию.

Также по реальному IP-адресу можно устроить пользователю персональную DDoS-атаку, когда на устройство одновременно отправляется множество пакетов, перегружающих роутер. В частности, нередко такие атаки проводят против популярных стримеров.