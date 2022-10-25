Эдуард Артемьев: реквием музыкального гения

Эдуард Артемьев — автор музыкальных миров Тарковского, Михалкова, Кончаловского. Композитор вернулся в родной Новосибирск в год своего 85-летия, чтобы жители смогли услышать произведение, которое он считает одним из самых значимых в жизни.

«Я всегда был связан с Новосибирском, очень гордился этим и всегда подчеркивал», — рассказал композитор на пресс-коференции в среду, 25 октября.

Хотя воспоминаний из детства о малой родине у композитора не осталось, его совсем крохой вынужденно увезли в Москву. Артьемьев появился на свет в роддоме на Сухарке, прожил в городе два месяца, а затем… «стал умирать».

О Новосибирске

«У меня было воспаление легких, в то время это было почти неизлечимо. Отец говорит: "Надо везти в Москву"», — поделился семейной историей Артемьев.

Болезнь и переезд каким-то образом изменили сознание младенца. Двухмесячный ребенок, по заверениям композитора, стал понимать речь, а еще у него навсегда «врезались» в память картины — мать, вяжущая розеточку из белых ниток, и отец, засидевшийся на кухне с другом: «Я маме потом рассказывал. Она говорит: "Не может быть, тебе было два месяца"».

Больше в Новосибирск семья не вернулась. После поездки в Москву отца отправили в Архангельск, затем в Рязань. После менялись города по всей стране — главу семьи, химика-технолога, постоянно отправляли в командировки: «У них с мамой была пара чемоданов и сундучок. И жили они в квартирах, которые принадлежат предприятиям».

В следующий раз композитор приехал в Новосибирск только в 2008 году. А в 2022-м, в честь своего 85-летия он вернулся с концертами, где слушатель сможет насладиться хитами из фильмов «Солярис», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Сталкер», «Сибириада».

Во вторник, 25 октября, со сцены Новосибирской филармонии прозвучала месса «Девять шагов к Преображению». Это классический реквием, написанный на латинские тексты. Автор называет его одним из самых значимых произведений в жизни.

О реквиеме

Название для мессы — отражение евангельских событий, преображения Господня на горе Фавор. «Это единственное сочинение, которое я принимаю без претензий к самому себе. Что-то получилось», — признался музыкант.

Он объяснил, что произведение написано в полном соответствии с традициями реквиема, погребального обряда католической церкви. А началось все в далеком 1959 году, когда Артемьев был еще студентом консерватории и увидел объявление в деканате о том, что скоро на сцене прозвучит «Симфония псалмов» Стравинского.

«И меня это сочинение поразило мрачной глубочайшей красотой. Как собор Парижской богоматери, где все покрытое патиной, темное. И этот образ встал для меня в этой музыке», — объяснил композитор.

К созданию этого произведения он шел многие годы, и когда творил, порой сам не мог объяснить, как это происходит.

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«Были странные вещи. Я это писал на даче в одной комнате. И вдруг оказываюсь в другой. Какое-то отключение, перемещение. Я сейчас вспоминаю, и сожалею, что больше этого не повторяется. Одиночество и вместе с тем — связь со всем миром», — поделился секретами создания произведения музыкант.

Артемьев хотел создать композицию, прославляющую Христа, и еще для того, чтобы объяснить, что жизнь, по его мнению, не заканчивается никогда: «У кого-то это ощущение есть, другие сомневаются. Я не сомневаюсь. Я знаю, что это так. И какие-то у меня даже были подтверждения этому. Господь мне дал возможность это закончить, а теперь даже на родине сыграть. Это даже не сказать, что за чувство такое», — объяснил композитор.

О музыкальном стиле

Реквием Артемьева — это сплав музыкальных стилей, признается автор. И, наверное, по-другому просто не могло быть.

«Как музыкант складывался постепенно и то, что я сейчас из себя представляю, это сумма моих увлечений: электронная музыка, потом появилась рок-музыка в конце 60-х годов. Это меня совершенно захватило», — сказал музыкант.

Эдуард Артемьев написал музыку более чем к 170 российским и зарубежным художественным, документальным и мультипликационным фильмам.

Таким образом сложился авторский стиль Артемьева, когда музыка перестала распадаться на направления. Это стало для него своего рода преображением.

«Для меня музыка — это единый светящийся шар, наполненный сияющей мощной энергией, которую я даже вижу. И вопросы о стилях, о направлениях, уходит на второй план», — резюмировал композитор.