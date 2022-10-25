Эдуард Артемьев: реквием музыкального гения

Эдуард Артемьев — автор музыкальных миров Тарковского, Михалкова, Кончаловского. Композитор вернулся в родной Новосибирск в год своего 85-летия, чтобы жители смогли услышать произведение, которое он считает одним из самых значимых в жизни.
«Я всегда был связан с Новосибирском, очень гордился этим и всегда подчеркивал», — рассказал композитор на пресс-коференции в среду, 25 октября.
Хотя воспоминаний из детства о малой родине у композитора не осталось, его совсем крохой вынужденно увезли в Москву. Артьемьев появился на свет в роддоме на Сухарке, прожил в городе два месяца, а затем… «стал умирать».
О Новосибирске
«У меня было воспаление легких, в то время это было почти неизлечимо. Отец говорит: "Надо везти в Москву"», — поделился семейной историей Артемьев.
Болезнь и переезд каким-то образом изменили сознание младенца. Двухмесячный ребенок, по заверениям композитора, стал понимать речь, а еще у него навсегда «врезались» в память картины — мать, вяжущая розеточку из белых ниток, и отец, засидевшийся на кухне с другом: «Я маме потом рассказывал. Она говорит: "Не может быть, тебе было два месяца"».
Больше в Новосибирск семья не вернулась. После поездки в Москву отца отправили в Архангельск, затем в Рязань. После менялись города по всей стране — главу семьи, химика-технолога, постоянно отправляли в командировки: «У них с мамой была пара чемоданов и сундучок. И жили они в квартирах, которые принадлежат предприятиям».
В следующий раз композитор приехал в Новосибирск только в 2008 году. А в 2022-м, в честь своего 85-летия он вернулся с концертами, где слушатель сможет насладиться хитами из фильмов «Солярис», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Сталкер», «Сибириада».
Во вторник, 25 октября, со сцены Новосибирской филармонии прозвучала месса «Девять шагов к Преображению». Это классический реквием, написанный на латинские тексты. Автор называет его одним из самых значимых произведений в жизни.
О реквиеме
Название для мессы — отражение евангельских событий, преображения Господня на горе Фавор. «Это единственное сочинение, которое я принимаю без претензий к самому себе. Что-то получилось», — признался музыкант.
Он объяснил, что произведение написано в полном соответствии с традициями реквиема, погребального обряда католической церкви. А началось все в далеком 1959 году, когда Артемьев был еще студентом консерватории и увидел объявление в деканате о том, что скоро на сцене прозвучит «Симфония псалмов» Стравинского.
«И меня это сочинение поразило мрачной глубочайшей красотой. Как собор Парижской богоматери, где все покрытое патиной, темное. И этот образ встал для меня в этой музыке», — объяснил композитор.
К созданию этого произведения он шел многие годы, и когда творил, порой сам не мог объяснить, как это происходит.
«Были странные вещи. Я это писал на даче в одной комнате. И вдруг оказываюсь в другой. Какое-то отключение, перемещение. Я сейчас вспоминаю, и сожалею, что больше этого не повторяется. Одиночество и вместе с тем — связь со всем миром», — поделился секретами создания произведения музыкант.
Артемьев хотел создать композицию, прославляющую Христа, и еще для того, чтобы объяснить, что жизнь, по его мнению, не заканчивается никогда: «У кого-то это ощущение есть, другие сомневаются. Я не сомневаюсь. Я знаю, что это так. И какие-то у меня даже были подтверждения этому. Господь мне дал возможность это закончить, а теперь даже на родине сыграть. Это даже не сказать, что за чувство такое», — объяснил композитор.
О музыкальном стиле
Реквием Артемьева — это сплав музыкальных стилей, признается автор. И, наверное, по-другому просто не могло быть.
«Как музыкант складывался постепенно и то, что я сейчас из себя представляю, это сумма моих увлечений: электронная музыка, потом появилась рок-музыка в конце 60-х годов. Это меня совершенно захватило», — сказал музыкант.Эдуард Артемьев написал музыку более чем к 170 российским и зарубежным художественным, документальным и мультипликационным фильмам.
Таким образом сложился авторский стиль Артемьева, когда музыка перестала распадаться на направления. Это стало для него своего рода преображением.
«Для меня музыка — это единый светящийся шар, наполненный сияющей мощной энергией, которую я даже вижу. И вопросы о стилях, о направлениях, уходит на второй план», — резюмировал композитор.
DisobedientАхаха. Урсулу население европы за ноги повесить готовы, скандируют "брексит брексит" . У макарона вторая...
vennon123Зато получил миллиарды на её уничтожение
pepelmetalНу многие ведь считают что отрезав себе "конец" они становятся женщинами, но на самом деле это просто...
krai123а почему не на российские типа NIVA-TRAVEL