НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Кричать приходилось громко»: как снимали клип из 7 тысяч фото

Источник:
Sibnet.ru
250 0
кадр со съемок клипа
Фото: © Андрей Кращук
«Он сидит один на стуле, тут жена его бегает, гости заходят, а он сидит, как ни в чем не бывало», — такими были первые наброски будущего клипа новосибирского фотографа Владимира Сараева и группы «Жажда». В итоге вышло необычное видео из 7,5 тысячи фотографий.

Лидер группы «Жажда» Андрей Кращук признался, что давно хотел поработать с Сараевым — раньше видел его работы и чувствовал какую-то близкую эстетику. В конце начале осени 2021 года Кращук отправил фотографу видео с песней «До свидания», на которую был нужен клип.   

«Когда играла песня, он приложил телефон к лобовому стеклу автомобиля (включив камеру). Он возвращался из какой-то поездки, это была трасса, все так мелькало, и это "тан-тада-тадан" (мотив песни) — мне так понравилось. Я сначала подумал привязаться к дороге, что это уже готовый клип», — вспоминает Сараев.

Как позднее понял фотограф, первое ощущение оказалось самым верным, но неправильно истолкованным. Несколько идей были забракованы, и вскоре пришла та самая мысль: «Меня осенило, что эти ощущения, которые я испытал при просмотре видео, "тан-тада-тадан" и картинки мелькают на дороге, у меня это ассоциировалось не конкретно с дорогой, а с мельканием кадров, то есть 15 кадров в секунду, а не как в видео 24 кадра в секунду».

План на съемку

Как только идея получила одобрение, начались съемки. Они шли в течение трех времен года: осени, зимы и весны. 

В клипе задействовано более 20 локаций, среди которых собственная квартира музыканта, улицы Новосибирска, несколько лифтов, подъезды, лес, река, арт-клубы и метрополитен.

«В нашем клипе мы используем предмет мебели под названием "стул". И он несет некое мистическое начало, являясь своеобразным порталом во времени. Главный герой, присаживаясь на стул, примеряет на себя чужую жизнь и приоткрываются створки в потаенные гештальты бытия. И здесь уже невозможно понять где он настоящий, а где придуманный», — описал Кращук концепцию клипа.

Во многих местах съемки велись в несколько этапов, чтобы показать разное время суток и разные времена года. Например, в квартире Кращука снимали утром, вечером и ночью, меняя обстановку и интерьеры. Сараев признается, что снимать на улице было сложнее, особенно зимой.

Смотреть клип на песню «До свидания»

«Андрей садится на стул, я ставлю фотоаппарат на штатив, чтобы он вообще не шевелился, ни на сантиметрик. Я управляю пультом. Специфика в том, что фотография снимается 30 секунд. На холоде. Андрей должен сидеть в замершей позе… Тех же фото звезд мы, конечно, сделали не 15, а намного больше, чтобы потом выбрать подходящие», — вспоминает фотограф.

Сутки ради секунды

Не менее трудоемкой оказалась работа над отснятым материалом. Например, чтобы сделать секунду видео с развязывающими шнурками (в клипе с 52 секунды), Сараев потратил почти сутки.

Фото: © Владимир Сараев

Пока герой статично сидел, шнурки развязывали и на каждом этапе делались фото. Самым сложным было поднять шнурки верх. Для этого ими управляли  привязанными тонкими нитками. 

«Все это с каждой фотографии я убирал, чтобы не было ни тени, ни блика. Вы не увидите ни одной нитки в кадре», — говорит Сараев. Со шнурками были сделаны сотни фотографий. Для обработки и монтажа подошли только 40 снимков. 

Актерская составляющая

В клипе, кроме Андрея Кращука, снялась актриса театра и кино Анастасия Семенова. Он исполнила роль жены главного героя в разные периоды его жизни.

По словам оператора-фотографа, она профессионально и «просто блестяще» справилась со своей задачей: в кадре проживала каждый момент, по-настоящему кричала на главного героя и беспокоилась за него.

Фото: © Вика Алексеева

Сама Семенова говорит, что работа в клипе «До свидания» для нее была универсальной, кардинально отличающейся от игры на сцене или съемке обычного видео. 

Съемки с актрисой проходили только один день и за этот короткий период ей пришлось играть совершенно контрастные эмоции — от смеха до слез и крика. 

«Кричать приходилось громко, хотя крика моего в клипе нет, но Владимир просил настоящие эмоции, поэтому пришлось покричать, и мы опасались, что к нам придут соседи выяснять, что же такое происходит у Андрея в квартире, почему на него так истошно кричат», — вспоминает актриса. 

Также в создании клипа приняли участие музыканты группы «Жажда» Андрей Симиненко, Таир Биттиров, Егор Фриск, Женя Бортников, их друзья и кот Степа. 

Группа «Жажда» образовалась в Новосибирске в 2002 году. Музыканты занимаются активной концертной деятельностью и записали три альбома: «Солнечный день» (2004 год), «Избушка» (2011 год) и «Песни партизан» (2015 год). Музыку «Жажды» нередко используют российские режиссеры в качестве саундтреков к фильмам.

Еще по теме
Россияне лишатся комиксов Marvel
Петр Чайковский попал под санкции в Мексике
Группа «Жажда» представила клип из 7 тысяч фото
Писатель-фантаст Лукьяненко отложил выход новой книги
смотреть все
Культгид #Искусство #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (0)
Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!