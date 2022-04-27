«Кричать приходилось громко»: как снимали клип из 7 тысяч фото

«Он сидит один на стуле, тут жена его бегает, гости заходят, а он сидит, как ни в чем не бывало», — такими были первые наброски будущего клипа новосибирского фотографа Владимира Сараева и группы «Жажда». В итоге вышло необычное видео из 7,5 тысячи фотографий.

Лидер группы «Жажда» Андрей Кращук признался, что давно хотел поработать с Сараевым — раньше видел его работы и чувствовал какую-то близкую эстетику. В конце начале осени 2021 года Кращук отправил фотографу видео с песней «До свидания», на которую был нужен клип.

«Когда играла песня, он приложил телефон к лобовому стеклу автомобиля (включив камеру). Он возвращался из какой-то поездки, это была трасса, все так мелькало, и это "тан-тада-тадан" (мотив песни) — мне так понравилось. Я сначала подумал привязаться к дороге, что это уже готовый клип», — вспоминает Сараев.

Как позднее понял фотограф, первое ощущение оказалось самым верным, но неправильно истолкованным. Несколько идей были забракованы, и вскоре пришла та самая мысль: «Меня осенило, что эти ощущения, которые я испытал при просмотре видео, "тан-тада-тадан" и картинки мелькают на дороге, у меня это ассоциировалось не конкретно с дорогой, а с мельканием кадров, то есть 15 кадров в секунду, а не как в видео 24 кадра в секунду».

План на съемку

Как только идея получила одобрение, начались съемки. Они шли в течение трех времен года: осени, зимы и весны.

В клипе задействовано более 20 локаций, среди которых собственная квартира музыканта, улицы Новосибирска, несколько лифтов, подъезды, лес, река, арт-клубы и метрополитен.

«В нашем клипе мы используем предмет мебели под названием "стул". И он несет некое мистическое начало, являясь своеобразным порталом во времени. Главный герой, присаживаясь на стул, примеряет на себя чужую жизнь и приоткрываются створки в потаенные гештальты бытия. И здесь уже невозможно понять где он настоящий, а где придуманный», — описал Кращук концепцию клипа.

Во многих местах съемки велись в несколько этапов, чтобы показать разное время суток и разные времена года. Например, в квартире Кращука снимали утром, вечером и ночью, меняя обстановку и интерьеры. Сараев признается, что снимать на улице было сложнее, особенно зимой.

Смотреть клип на песню «До свидания»

«Андрей садится на стул, я ставлю фотоаппарат на штатив, чтобы он вообще не шевелился, ни на сантиметрик. Я управляю пультом. Специфика в том, что фотография снимается 30 секунд. На холоде. Андрей должен сидеть в замершей позе… Тех же фото звезд мы, конечно, сделали не 15, а намного больше, чтобы потом выбрать подходящие», — вспоминает фотограф.

Сутки ради секунды

Не менее трудоемкой оказалась работа над отснятым материалом. Например, чтобы сделать секунду видео с развязывающими шнурками (в клипе с 52 секунды), Сараев потратил почти сутки.

Фото: © Владимир Сараев

Пока герой статично сидел, шнурки развязывали и на каждом этапе делались фото. Самым сложным было поднять шнурки верх. Для этого ими управляли привязанными тонкими нитками.

«Все это с каждой фотографии я убирал, чтобы не было ни тени, ни блика. Вы не увидите ни одной нитки в кадре», — говорит Сараев. Со шнурками были сделаны сотни фотографий. Для обработки и монтажа подошли только 40 снимков.

Актерская составляющая

В клипе, кроме Андрея Кращука, снялась актриса театра и кино Анастасия Семенова. Он исполнила роль жены главного героя в разные периоды его жизни.

По словам оператора-фотографа, она профессионально и «просто блестяще» справилась со своей задачей: в кадре проживала каждый момент, по-настоящему кричала на главного героя и беспокоилась за него.

Фото: © Вика Алексеева

Сама Семенова говорит, что работа в клипе «До свидания» для нее была универсальной, кардинально отличающейся от игры на сцене или съемке обычного видео.

Съемки с актрисой проходили только один день и за этот короткий период ей пришлось играть совершенно контрастные эмоции — от смеха до слез и крика.

«Кричать приходилось громко, хотя крика моего в клипе нет, но Владимир просил настоящие эмоции, поэтому пришлось покричать, и мы опасались, что к нам придут соседи выяснять, что же такое происходит у Андрея в квартире, почему на него так истошно кричат», — вспоминает актриса.

Также в создании клипа приняли участие музыканты группы «Жажда» Андрей Симиненко, Таир Биттиров, Егор Фриск, Женя Бортников, их друзья и кот Степа.

Группа «Жажда» образовалась в Новосибирске в 2002 году. Музыканты занимаются активной концертной деятельностью и записали три альбома: «Солнечный день» (2004 год), «Избушка» (2011 год) и «Песни партизан» (2015 год). Музыку «Жажды» нередко используют российские режиссеры в качестве саундтреков к фильмам.