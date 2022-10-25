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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Рогозин сфотографировался на передовой в Запорожье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «РОГОZИН»

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал на передовой в Запорожской области. Он опубликовал фото в камуфляже на фоне гаубицы «Акация».

Аналогичное фото выложил телеграм-канал «Кремлевская прачка», написав, что Рогозин добавил к своей военной биографии Запорожье.

Рогозин подтвердил информацию. «Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — отметил он в телеграм-канале.

В мае-июне 1992 Рогозин был бойцом добровольческого отряда в вооруженном конфликте в Приднестровье.

Рогозин был уволен с должности руководителя Роскосмоса в июле. В конце сентября газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что Рогозин рассматривается в качестве основного кандидата на пост полпреда нового федерального округа России — Крымского. Сам чиновник назвал эту информацию ложью.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Россия
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