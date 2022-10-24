Новый президент России, который сменит Владимира Путина, будет его противоположностью, рассказала основатель школы нумерологии «Исходный код» Кристина Егиазарова.

«В 2024 году его (Путина) не вижу во главе государства. Появится полная ему противоположность. Ближайшие несколько поколений президентов — это будет противоположная философия за объединение с миром и Америкой. Пока не придет еще один Владимир Владимирович», — сказала нумеролог в интервью Лауре Джугелии.

Она отметила, что в России сейчас сильный политик во главе государства, «у которого такой же код внутри, как у Сталина, то есть миссия души одинаковая».

#Россия Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА

«Следующий (будет), как Хрущев, по истории идем. Мы живем циклами. Мы меняем физическую оболочку и реальность из-за прогресса в технологиях, остальное останется. Посмотрите, 1914 год по месяцам и этот год, все коды основных событий совпадают», — сказала Егиазарова.

Сам Путин в начале этого года заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться кандидатом в президенты в 2024 году. При этом глава государства отметил, что само наличие у него права вновь избираться стабилизирует ситуацию в стране.