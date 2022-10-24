НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найдены доказательства искусственного появления коронавируса

Источник:
ТАСС
460 1
Фото: © sputnikvaccine.com

Группа из трех ученых нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса, который, по их мнению, на 99,9% является искусственной копией естественного вируса, препринт работы размещен в электронной библиотеке bioRxiv.

Ученые утверждают, что нашли в геноме Sars-CoV-2 своего рода «отпечаток» целенаправленной генетической манипуляции. Доктор в области иммунологии Валентин Бруттель заявил, что еще летом 2021 года заметил особенности генома, которые могли указывать на лабораторное происхождение.

«В комбинации с другими молекулярными данными наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, возможно, подвергшейся манипуляции копией естественного вируса», — приводит ТАСС мнение Брутеля.

По его словам, применявшиеся для этого методы якобы используются в очень похожей форме отдельными вирусологическими лабораториями для производства синтетических вирусов.

Еще по теме
Генетика помогла описать семью алтайских неандертальцев
Норильск за 10 лет нагрелся на 0,6 градуса
Инженеры модифицируют универсальный операционный стол для армии
Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение
смотреть все
Наука #Наука #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Чудовищная черная дыра «проснулась» рядом с Землей
Министр обороны США позвонил Шойгу
Кириенко посчитал необходимой «народную войну» с НАТО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Элитная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину
37
ВСУ обстреляли гражданскую переправу у Херсона, есть жертвы
37
Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»
33
Уганда собралась поставлять в Россию автомобили
32
Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа