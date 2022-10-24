Найдены доказательства искусственного появления коронавируса

Группа из трех ученых нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса, который, по их мнению, на 99,9% является искусственной копией естественного вируса, препринт работы размещен в электронной библиотеке bioRxiv.

Ученые утверждают, что нашли в геноме Sars-CoV-2 своего рода «отпечаток» целенаправленной генетической манипуляции. Доктор в области иммунологии Валентин Бруттель заявил, что еще летом 2021 года заметил особенности генома, которые могли указывать на лабораторное происхождение.

«В комбинации с другими молекулярными данными наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, возможно, подвергшейся манипуляции копией естественного вируса», — приводит ТАСС мнение Брутеля.

По его словам, применявшиеся для этого методы якобы используются в очень похожей форме отдельными вирусологическими лабораториями для производства синтетических вирусов.