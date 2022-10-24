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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина израсходовала все запасы американских ракет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DVIDSHUB / Attribution License

Пентагон отказал официальному Киеву в неограниченных поставках ракет для РСЗО HIMARS, так как украинские военные в настоящее время тратят намного больше боеприпасов, чем их производится в США.

Так, Украина тратит более 5 тысяч ракет в месяц, в то время как производитель выпускает около 9 тысяч ракет в год. Кроме этого, только одна пусковая установка стоит около 7 миллионов долларов, пишет The New Yorker.

Издание со ссылкой на источник в военном ведомстве отмечает, что в итоге США уже начали отказывать в поставках ракет, так как запрашиваемые объемы попросту исчерпают все американские резервы.

Кроме этого, США отказываются поставлять для РСЗО HIMARS дальнобойные ракеты ATACMS — Белый дом опасается, что появление такого оружия на Украине приведет к неконтролируемой эскалации ситуации.

HIMARS — американская реактивная система залпового огня, оснащенная боеприпасами со спутниковым GPS-наведением. За счет использование таких ракет достигается высочайшая точность поражения цели.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия
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