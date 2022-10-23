Более 70% россиян поддержали отмену новогодних мероприятий

Более 70% россиян поддержат отказ в этому году от праздничных новогодних мероприятий на Новый год в своих регионах, чтобы отправить сэкономленные деньги на нужды мобилизованных военных, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Многие российские регионы приняли решение на фоне частичной мобилизации сократить или полностью отказаться от праздничных гуляний в городах, перенаправив средства на поддержку мобилизованных и их семей.

По данным исследования, три четверти опрошенных (74%) ответили, что поддерживают или поддержат такое решение властей, если оно будет принято. Противоположную точку зрения высказали 17% россиян, приводит «Российская газета» результаты опроса.

При этом за отмену новогодних корпоративов выступила всего половина россиян (54%), 30% высказаслось за корпоративное празднование Нового года, а у 16% респондентов этот вопрос вызвал затруднения.