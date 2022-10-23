Военные стали возводить защитные сооружения в Белгородской области

Установка оборонных сооружений началась в районах Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор также опубликовал кадры с линиями защитных сооружений. Они представляют собой бетонные надолбы, которые призваны препятствовать движению автомобилей и бронетехники.

Приграничные районы Белгородской области в настоящее время регулярно обстреливаются со стороны Украины. В субботу в результате удара по городу Шебекино два человека были убиты, 12 пострадали.

Власти Белгородской области в субботу продлили до 6 ноября высокий уровень террористической опасности, он был введен 11 апреля и неоднократно продлевался.