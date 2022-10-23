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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военные стали возводить защитные сооружения в Белгородской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/vvgladkov

Установка оборонных сооружений началась в районах Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор также опубликовал кадры с линиями защитных сооружений. Они представляют собой бетонные надолбы, которые призваны препятствовать движению автомобилей и бронетехники.

Приграничные районы Белгородской области в настоящее время регулярно обстреливаются со стороны Украины. В субботу в результате удара по городу Шебекино два человека были убиты, 12 пострадали.

Власти Белгородской области в субботу продлили до 6 ноября высокий уровень террористической опасности, он был введен 11 апреля и неоднократно продлевался.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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