Пульмонолог назвала главную опасность пыли

Пыль, скапливающая в квартире, может вызывать аллергию, чтобы с ней бороться, нужно часто пылесосить, сообщила Sibnet.ru терапевт-пульмонолог Марина Казакова.
В домашней пыли проживают микроскопические пылевые клещи. Пылевые клещи поедают клетки кожи, сброшенные людьми, и они хорошо себя, чувствуют в теплой и влажной среде.
«Аллергия на пылевых клещей может варьироваться от легкой до тяжелой. Легкий случай аллергии на пылевых клещей может вызывать насморк, слезотечение и чихание», — сказала Казакова.
По ее словам, в тяжелых случаях состояние может быть хроническим, что приводит к постоянному чиханию, кашлю, заложенности носа, давлению лица, обострению экземы или тяжелому приступу астмы.
«Пылесосьте один-два раза в неделю, причем обязательно пылесосом с HEPA-фильтром, регулярно проводите влажную уборку, уберите "накопители пыли"— мягкие игрушки, ковры, тяжелые шторы, используйте легко моющиеся материалы в отделке, подушки и одеяла с искусственными наполнителями», — сказала Казакова.
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