Пульмонолог назвала главную опасность пыли

Пыль, скапливающая в квартире, может вызывать аллергию, чтобы с ней бороться, нужно часто пылесосить, сообщила Sibnet.ru терапевт-пульмонолог Марина Казакова.

В домашней пыли проживают микроскопические пылевые клещи. Пылевые клещи поедают клетки кожи, сброшенные людьми, и они хорошо себя, чувствуют в теплой и влажной среде.

«Аллергия на пылевых клещей может варьироваться от легкой до тяжелой. Легкий случай аллергии на пылевых клещей может вызывать насморк, слезотечение и чихание», — сказала Казакова.

По ее словам, в тяжелых случаях состояние может быть хроническим, что приводит к постоянному чиханию, кашлю, заложенности носа, давлению лица, обострению экземы или тяжелому приступу астмы.

«Пылесосьте один-два раза в неделю, причем обязательно пылесосом с HEPA-фильтром, регулярно проводите влажную уборку, уберите "накопители пыли"— мягкие игрушки, ковры, тяжелые шторы, используйте легко моющиеся материалы в отделке, подушки и одеяла с искусственными наполнителями», — сказала Казакова.