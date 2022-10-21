Снег и штормовой ветер придут в Новосибирске

Мокрый снег, ветер до 22 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области в воскресенье и понедельник, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сутки 23 октября и ночью 24 октября в Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящий в мокрый снег, местами сильные осадки, гололедные явления.

Также прогнозируются отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 метров в секунду, похолодание до минус 2 градусов.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций из-за обрыва линий связи и электропередач, падения слабо закрепленных конструкций, срыва кровли со зданий и сооружений.