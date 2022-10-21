Снег и штормовой ветер придут в Новосибирске

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Мокрый снег, ветер до 22 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области в воскресенье и понедельник, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сутки 23 октября и ночью 24 октября в Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящий в мокрый снег, местами сильные осадки, гололедные явления.
Также прогнозируются отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 метров в секунду, похолодание до минус 2 градусов.
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций из-за обрыва линий связи и электропередач, падения слабо закрепленных конструкций, срыва кровли со зданий и сооружений.
AlhazredДа вот прям жаль что ее уходят... Так она эпично в Британии все разваливала. Да и бабка Лизавета сразу...
DisobedientНе в банках, а в отечественную промышленность вкладывать.
М. АлейниковА не надо было предприятия отдавать иностранцам и вывозить резервы.А то они думали что будут распродавать...
DisobedientЮтуб весь кипит этой новостью с разных ракурсов. У вас на сектантских пабликах может пока нету, готовят...