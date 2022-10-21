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Снег и штормовой ветер придут в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мокрый снег, ветер до 22 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области в воскресенье и понедельник, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сутки 23 октября и ночью 24 октября в Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящий в мокрый снег, местами сильные осадки, гололедные явления.

Также прогнозируются отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 метров в секунду, похолодание до минус 2 градусов.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций из-за обрыва линий связи и электропередач, падения слабо закрепленных конструкций, срыва кровли со зданий и сооружений.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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Топ комментариев

Alhazred

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Disobedient

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М. Алейников

А не надо было предприятия отдавать иностранцам и вывозить резервы.А то они думали что будут распродавать...

Disobedient

Ютуб весь кипит этой новостью с разных ракурсов. У вас на сектантских пабликах может пока нету, готовят...