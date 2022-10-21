НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Продажу заглушек для ремней безопасности предложили запретить

Источник:
Sibnet.ru
185 0
Фото: Santeri Viinamäki / CC BY-SA 4.0

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой о запрете продажи в России заглушек для ремней безопасности в машине, сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин.

Реклама таких заглушек может расцениваться как пропаганда нарушений Правил дорожного движения, так как описание таких товаров не содержит упоминания о том, что их использование в РФ незаконно и ведет к риску получения тяжелых травм или к летальному исходу в случае ДТП, цитируют «Известия» письмо НАС.

Заглушки, отключающие напоминание о непристегнутых ремнях безопасности, популярны у автолюбителей. Хотя именно это средство — ключевой элемент пассивной безопасности в машине.

Обращение НАС направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителям крупных интернет-магазинов.

ПДД устанавливают обязанность водителей и пассажиров использовать ремни безопасности в автомобиле и неисполнение этого требования влечет ответственность согласно КоАП РФ. Штраф за непристегнутый ремень — от 500 до 3 тысяч рублей. На него распространяется пятидесятипроцентная скидка.

Несколько лет назад депутат пытался привлечь внимание МВД к проблеме блокираторов замков ремней безопасности. Инициатива осталась без рассмотрения.

Еще по теме
Машину в России впервые изъяли в пользу государства
Страховщики поменяют цены автозапчастей для ремонта по ОСАГО
Мобилизованным предложили досрочно расторгнуть договор ОСАГО
Кузбасс освободил мобилизованных от транспортного налога
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Автоэксперт перечислил слабые места китайских машин
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
56
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
33
Кремль заявил, что СВО будет доведена до конца
33
Уганда собралась поставлять в Россию автомобили
29
Эстония признала Россию «спонсором терроризма»
28
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США