Продажу заглушек для ремней безопасности предложили запретить

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой о запрете продажи в России заглушек для ремней безопасности в машине, сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин.

Реклама таких заглушек может расцениваться как пропаганда нарушений Правил дорожного движения, так как описание таких товаров не содержит упоминания о том, что их использование в РФ незаконно и ведет к риску получения тяжелых травм или к летальному исходу в случае ДТП, цитируют «Известия» письмо НАС.

Заглушки, отключающие напоминание о непристегнутых ремнях безопасности, популярны у автолюбителей. Хотя именно это средство — ключевой элемент пассивной безопасности в машине.

Обращение НАС направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителям крупных интернет-магазинов.

ПДД устанавливают обязанность водителей и пассажиров использовать ремни безопасности в автомобиле и неисполнение этого требования влечет ответственность согласно КоАП РФ. Штраф за непристегнутый ремень — от 500 до 3 тысяч рублей. На него распространяется пятидесятипроцентная скидка.

Несколько лет назад депутат пытался привлечь внимание МВД к проблеме блокираторов замков ремней безопасности. Инициатива осталась без рассмотрения.