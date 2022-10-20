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Генетика помогла описать семью алтайских неандертальцев

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Российские и зарубежные ученые расшифровали геномы 13 неандертальцев из двух пещер на Алтае, они составили первый «геномный портрет» для неандертальской семьи.

Ученые немецкого Института эволюционной антропологии (EVA) изучили ископаемые останки древних неандертальцев, живших в двух пещерах Алтая — Чагырской и Окладниковой, расположенных относительно близко друг к другу.

Одиннадцать из них проживали примерно 59-50 тысяч лет назад в Чагырской пещере, а еще два неандертальца жили около 44 тысяч лет назад в пещере Окладникова. Древние люди принадлежали к европейской популяции Homo neanderthalensis, которая заместила более древнюю группу сибирских древних людей около 100-120 тысяч лет назад.

#История
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Исследователи обнаружили, что на этой стоянке древних людей жила семья из отца-неандертальца и его дочери-подростка, а также ее двоюродного брата и возможной бабушки.

Возраст женщины установить не удалось, поэтому она в равной степени может быть бабушкой, тетей девочки или даже ее двоюродной сестрой.

Анализ также показал, что родственных друг другу мужчин в неандертальских пещерах было значительно больше, чем женщин. Это говорит о том, что мужчины-неандертальцы предпочитали вступать в браки с девушками из других племен, а не женились на соплеменницах.

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