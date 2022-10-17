Истребитель Су-34 упал на многоэтажный дом в Ейске

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края, сообщает пресс-служба Минобороны.

«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34» , — говорится в сообщении.

Экипаж выжил. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения произошло возгорание топлива.

Очевидцы сообщают, что в пострадавшем жилом здании на улице Коммунистическая огонь охватил все девять этажей. На месте работают скорые и пожарные, число погибших пока неизвестно.