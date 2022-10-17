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Бастрыкин поручил проверить продажу земли на Демакова в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ситуации с незаконной сделкой по продаже земельного участка на улице Демакова в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства.

«Мэрия Новосибирска без торгов продала за бесценок 2,3 гектара земли под создание досугового центра вместо запланированной зеленой зоны. Арбитражный суд в Новосибирске, рассмотрев жалобу на вердикт, подтвердил незаконность сделки», — говорится в сообщении.

И.о. руководителя СУ по Новосибирской области Зарипов должен будет доложить Бастрыкину о ситуации с незаконной сделкой.

Мэрия Новосибирска заключила договор купли-продажи акций на земельный участок на пустыре в Советском районе с АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития». Стоимость составила 154 миллиона рублей. Независимые эксперты оценили участок в 228 миллионов рублей.

Власти хотели сделать на участке сквер и построить досуговый центр. Общественники выступили против этих планов из-за заниженной цены. В марте 2021 года прокуратура Новосибирска направила в суд иск о признании ничтожной сделки по продаже участка в Академгородке.

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