НАТО де-факто влезло в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России в СВО, которые будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помощь Североатлантического альянса Украине существенно усложняет ситуацию, но потенциал РФ позволяет продолжать СВО и в этих условиях, заявил Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

«НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается и она будет доведена до конца», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По его словам, «это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации». «Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», — заверил Песков.