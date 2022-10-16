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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль заявил, что СВО будет доведена до конца

Источник:
Sibnet.ru
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НАТО де-факто влезло в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России в СВО, которые будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помощь Североатлантического альянса Украине существенно усложняет ситуацию, но потенциал РФ позволяет продолжать СВО и в этих условиях, заявил Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

«НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается и она будет доведена до конца», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По его словам, «это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации». «Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», — заверил Песков.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Ахахахаха xDДля корешей делает все)Или вопрос "нашим" знатокам. У кого имеются суммы свыше $10К?

mosquito__2010

Россия действует с точки зрения международного закона и права. Украина действует террористическими методами...

mosquito__2010

Ты эти тупорылые вопросы американцам задавай, что будет с миром если все пойдёт как то не так. Они кашу...

Vitall2005

Скоро Украина увидит чудеса Российской армии, а Китай что-то знает.