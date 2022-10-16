НАТО де-факто влезло в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России в СВО, которые будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Помощь Североатлантического альянса Украине существенно усложняет ситуацию, но потенциал РФ позволяет продолжать СВО и в этих условиях, заявил Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
«НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается и она будет доведена до конца», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
По его словам, «это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации». «Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», — заверил Песков.
AK47PROSecurityАхахахаха xDДля корешей делает все)Или вопрос "нашим" знатокам. У кого имеются суммы свыше $10К?
mosquito__2010Россия действует с точки зрения международного закона и права. Украина действует террористическими методами...
mosquito__2010Ты эти тупорылые вопросы американцам задавай, что будет с миром если все пойдёт как то не так. Они кашу...
Vitall2005Скоро Украина увидит чудеса Российской армии, а Китай что-то знает.