НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная мобилизация
Актуальная тема
Военная мобилизация
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации

Источник:
ТАСС
164 1

Частичная мобилизация заканчивается, примерно за две недели она будет завершена, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, на сегодня из запланированных 300 тысяч человек мобилизовано 222 тысячи. Никаких предложений увеличить количество мобилизованных от Минобороны не поступало.

Путин отметил, что «бестолковщина» с мобилизацией связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Теперь информационная база обновляется, информация станет достоверной.

Президент объявил о частичной мобилизации 21 сентября, в тот же день был подписан соответствующий указ. Призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек. Повестку на мобилизацию можно обжаловать на портале «Госуслуг».

Тема: Военная мобилизация
Минобороны исключило мобилизацию женщин
Минпросвещения попросило отсрочки от мобилизации для учителей
Новая категория граждан получила отсрочку от мобилизации
Кузбасс освободил мобилизованных от транспортного налога
смотреть все
Оборона #Армия #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Российским военным передали партию ядерных пушек
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Ровно те кто поддержал преступников у власти на Украине после гос. переворота организованного США. Круговая...

MuCbE

Суровикину нужно еще 30% энергетической инфраструктуры "погасить" и залпы на 3-4 дня продлить

Egorka72

Ты историю то в школе учился? Все военные конфликты с Россией начинали "немцы", шведы и поляки!Ничего...

Siberian sinner

"Онли бизнес, нотфин пёрсонал" До последнего хохла!!!