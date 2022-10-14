Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации

Частичная мобилизация заканчивается, примерно за две недели она будет завершена, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, на сегодня из запланированных 300 тысяч человек мобилизовано 222 тысячи. Никаких предложений увеличить количество мобилизованных от Минобороны не поступало.

Путин отметил, что «бестолковщина» с мобилизацией связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Теперь информационная база обновляется, информация станет достоверной.

Президент объявил о частичной мобилизации 21 сентября, в тот же день был подписан соответствующий указ. Призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек. Повестку на мобилизацию можно обжаловать на портале «Госуслуг».