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Почему закрывают зеркала во время похорон

Источник:
Sibnet.ru
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Закрытое зеркало
Фото: © Sibnet.ru
Традиция завешивания зеркал, если в доме кто-то умер, пришла из дохристианской Руси, когда люди верили, что по ту сторону отражения — другой мир. Сейчас православие относит подобные убеждения к суевериям. Однако древние и церковные убеждения перемешались и не утратили смысл. Например, зеркала закрывают на девять или 40 дней. 

Зеркало у славян было символом удвоения действительности и границей между мирами живых и мертвых, людей и нелюдей, также как и окна, пороги, границы леса и поля, поверхность воды. Поэтому зеркал опасались и берегли, чтобы не разбить. 

Особую опасность зеркала, по поверьям славян, представляют во время рождения и смерти, когда душа человека переходит из одного мира в другой и границы между мирами становятся зыбкими. 

Считается, что душа умершего не покидает наш мир сразу. Поэтому положено закрывать или отворачивать зеркала к стене на тот период, пока она находится в земном пространстве, в мире живых. 

Если этого не сделать, по разным поверьям, покойник увидит свое отражение и испугается, станет упырем и будет постоянно вторгаться в мир живых, его душа застрянет между мирами или живым покажется отражение умершего.

Что означают три, девять и 40 дней

На сколько дней закрывают зеркала

Есть вариации. Кто-то считает, что достаточно закрывать зеркала только на то время, пока гроб с покойным в доме (обычно это три дня после смерти). Есть традиция закрывать зеркала на девять дней. Самое частое поверье — на 40 дней.

Периоды в 9 и 40 дней тесно переплетены с библейскими повествованиями и православными традициями. Христиане считают, что три дня после смерти душа пребывает рядом с телом, до девятого дня ей показывают райские обители. А до 40-го дня душа смотрит на круги ада, и только после этого покидает наш мир. 

Древние славяне не смотрели на свое отражение ночью или во время грозы. Считалось, что во время разгула стихии и в темное время суток грани между мирами становятся особенно тонкими и через зеркало можно соприкоснуться с «тем светом» с неизвестными для человека последствиями.

Позиция церкви

С приходом христианства мировоззрение изменилось, но некоторые традиции, пришедшие из древности, остались. И многие даже не понимают, зачем они что-то делают.  В том числе закрывают зеркала после смерти родственника.

Православная церковь однозначно относит обряд завешивания зеркал к суевериям. «Это и есть суеверие, когда человек делает, а смысл действия не осознает», — отметил иерей Олег Синенко.

После телесной смерти душе покойного точно не до зеркал, и помочь ей можно не платками на зеркалах, а молитвой, сказал представитель РПЦ. 

«Смерть есть ангел божий, это не ангел нечистой силы. Забрать душу человека может только Бог, — резюмировал он. — Для человека верующего смерть — как невеста. Мы постоянно готовимся к этому переходу и боимся не смерти, а суда Божьего».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Связались хохлы с натовцами. Теперь вся Украина в кладбищах конца края нет.

anubis77

Там год отправки написан. Думать это не твоё?

D_I_A_B_L_O_o

Раз в Крыму нашли, значит скифское золото принадлежит по праву России!

GammiPluh

мы все ждем когда щеки у США лопнут) они как качек перекачанный на стероидах, мышцы есть толку нет