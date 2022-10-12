Маск опроверг обсуждение Украины с Путиным

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным план мирного урегулирования на Украине. О таком разговоре, вылившемся в скандальный твит, рассказал политолог Йен Бреммер.

«Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным только однажды — примерно 18 месяцев назад. Темой разговора был космос», — написал Маск в Twitter.

Издание Vice пересказало закрытую рассылку, в которой глава аналитического центра Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал, что Маск сообщил ему, что Путин «готов к переговорам» с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только если «Крым останется российским, а Украина будет сохранять нейтральный статус и признает присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей».

По словам Маска, как утверждает Бреммер, Путин добавил, что эти цели будут достигнуты «несмотря ни на что», и упомянул возможность ядерного удара в случае, если Украина вторгнется в Крым. Маск сказал Бреммеру, что «нужно сделать все, чтобы избежать такого исхода».

Маск 3 октября представил в Twitter план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он заявил, что Крым должен остаться российским, на захваченных Москвой территориях можно провести новый референдум под наблюдением ООН, а Украина должна получить нейтральный статус.

Украинские чиновники раскритиковали Маска, а в Кремле заявили что его «идеи заслуживают внимания».