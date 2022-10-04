Украинский план Илона Маска: политика, бизнес или пиар?

Эпатажный бизнесмен, покоритель космоса и создатель знаменитых электрокаров Илон Маск представил план по урегулированию конфликта на Украине. Украинцы в ответ начали проклинать его, а россияне звать в гости. В результате Twitter, где Маск сделал провокационные заявления, превратился в площадку для ожесточенных дебатов. Зачем вообще это понадобилось американцу?

«Россия проводит частичную мобилизацию. Они перейдут к мобилизации и полномасштабной войне, если Крым окажется под угрозой. Жертвы с обеих сторон будут разрушительными», — написал Маск в «Твиттере».

Он подчеркнул, что у России втрое больше численность населения, чем у Украины. «Так что победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о людях на Украине, стремитесь к миру», — добавил Маск.

Фото: © твиттер Илона Маска

Маск предложил свой план, который предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. По мнению Маска, именно такой вариант, скорее всего, и будет, но с большими потерями.

Он также разместил опрос о том, могут ли «люди, живущие на Донбассе и в Крыму, самостоятельно решать, быть ли им частью России или Украины». Более половины пользователей Twitter, принявших участие в опросе, считают, что население Донбасса и Крыма имеет такое право.

Украинцы в ярости

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ запустил опрос среди пользователей Twitter, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится – «тот, который поддерживает Украину, или Россию».

«Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира», — ответил Зеленскому Маск.

#Мир Как хохлы рассорились с москалями

«Теперь ни один украинец никогда не купит гребаную Теслу-хлам», — написал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, сопроводив это нецензурной бранью в адрес американца.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что скоро никого дружественного Украине в мире не останется и назвал Маска и Папу Римского аборигенами. Он также заявил, такой подход к оценке ситуации стал интеллектуальным трендом, который Киеву следует «добить».

Другой советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк тоже раскритиковал план Маска и заявил, что Киев хочет «захватить Крым».

«Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклиаризации (ядерное разоружение), чтобы никому больше не угрожать. Военные преступники предстают перед международным трибуналом. Проголосуем?» – написал он.

Украинский телеведущий Сергей Притула написал, что украинцы собрали около 25 миллионов долларов на учебник истории для Маска. Однако он не уточнил, что это будет за учебник и почему на него надо будет опираться бизнесмену.

«Когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба проголосовали за это. Просто говорю», — прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа.

Россия зовет в гости

Давний «заклятый» друг Маска и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, но в телеграм-канале.

«Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля Crew Dragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал Рогозин.

#Космос Сибирячка летит на корабле Илона Маска

Похвалил американца также зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев: «Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас (псевдоним Штирлица)».

Глава комитета парламента полуострова Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил бизнесмена в гости.

«Такие, как Маск должны становиться президентами США, а не такие, как Байден, который стал позором американского народа, превратив страну в международного тирана и убийцу. Уверен, что с такими, как Маск, можно выстраивать нормальные, прагматичные, взаимовыгодные отношения, направленные на сохранение и развитие всего мира», — сказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, Маск занял позицию человека, который хочет видеть США в авангарде стран-созидателей, которой является и Россия.

Зачем шумиха Маску?

Маск, в первую очередь, бизнесмен, и с чего бы вдруг ему становиться общественником или политиком... До твита Маска акции Tesla падали на 15%.

«Он выбрал позицию, чтобы били с обеих сторон, чтобы собрать все "поле гнева", то есть гарантированный охват. В чем проблема любой рекламы? Гарантированно работает ровно половина, только неизвестно, какая. А Маск охватывает все 100 процентов, не важно, какая половина сработает», — сказал в эфире радио Sputnik председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его данным, после публикации в Twitter акции Tesla поднялись на 7%.

«Поэтому я в восторге в некотором роде: такие случаи должны входить в программы преподавания для журналистов и для пиарщиков», – добавил Клименко.