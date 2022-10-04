В космос с русской косой: сибирячка полетит на корабле Илона Маска

Широкая улыбка, сияющие глаза, коса... Анна Кикина из Новосибирска идеально подошла для роли русской звезды космонавтики, которую полюбят во всем мире. Как спортсменка, спасатель и диджей на радио из Сибири стала единственной женщиной-космонавтом Роскосмоса и почему она полетит на американском корабле?
Анна Кикина отправится в космос на корабле Crew Dragon компании Space X Илона Маска 5 октября из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Она станет пятой женщиной-космонавтом в России (не считая актрисы Юлии Пересильд) и первым российским космонавтом, который полетит на Crew Dragon.
Школьные годы походные
Девочка Аня из Новосибирска не мечтала стать космонавтом. Но ее спортивные увлечения и другие навыки и знания пригодились, когда она все-таки решила полететь в космос. «Все то, чем я занималась ранее — мой рюкзак, в котором ношу с собой все вещи. Они помогли мне при поступлении в отряд и помогают сейчас, и пригодятся дальше», — говорила Кикина.
А эти знания и навыки она получала еще за партой. 10-й и 11-й классы оканчивала в новосибирской школе №29, в специализированном классе спасателей под патронажем МЧС.
Там не только учились оказывать первую помощь, но и ходили в многокилометровые походы летом и зимой.
Во время весенних каникул Аня и другие ребята поехали на Алтай
сплавляться по Катуни. Младший брат Ани упал с плота в воду, она бросилась его
спасать.
«А течение в горной реке быстрое. Камни, водовороты. Мартовская вода ледяная… Инструктор, конечно, тоже в грязь лицом не ударил — нырнул в реку. Но когда Анютка вытащила брата, выяснилось, что инструктор заплыл под плот. Пришлось мальчикам спасать и его тоже», — рассказывала «Советской Сибири» классный руководитель Валентина Низоленко.
Тогда же учитель рассказывала и о родителях девушки. Отец — военврач, несколько раз бывал в Чечне, а мама работала в правоохранительных органах.
Именно в старших классах Аня, активно занимаясь спортом, стала носить короткую стрижку, чем заметно выделилась среди одноклассниц. По нестандартному стилю внешности ее легко найти на фотографиях в школьных альбомах.
После школы Кикина выучилась на инженера-гидротехника в Новосибирской государственной академии водного транспорта, а затем там же получила квалификацию экономиста-менеджера.
Попутно продолжала заниматься спортом. Кикина — мастер спорта по полиатлону (многоборье) и рафтингу (спортивный сплав). Была членом команды по гребному слалому (гребли на байдарках и каноэ с преодолением порогов). И не удивительно, что с такой любовью к горным рекам, она переехала в Горно-Алтайск.
Нырнула в работу
В Горно-Алтайске вместе со своим будущем мужем Александром Сердюком начала работать инструктором по плаванию в бассейне «Атлант».
«Аня продуктивная и эмоциональная. Все делала с душой, вела групповые тренировки и индивидуальные. Со многими встречался, все говорят, что она с душой относилась к работе и детям», — рассказал Sibnet.ru директор бассейна «Атлант» Владимир Еремин.
Девушка проработала в бассейне два года. Потом будущий космонавт решила попробовать себя в качестве радиоведущей. «Слышать ее было радостно всегда по радио. Очень эмоциональная, позитивно заряженная, даже когда серая погода на улице, эмоции позитивные после того, как услышишь Аню по радио», — вспоминает Еремин.
Все, кто работал вместе с Кикиной в бассейне, отзываются о ней с теплом. Там она навсегда осталась своей. «Говорят: наша Анечка полетела. Каждому хочется прижаться к этому кусочку славы», — добавляет собеседник.
Из бассейна в радиорубку
Новая радиостанция «Радио-Сибирь Алтай» запускалась в апреле 2009 года. Кикина пришла на собеседование.
«Анна в то время занималась водными видами спорта, изначально все думали, что спорт и радио вещи несовместимые, и что Аня не пройдет собеседование. Но после долгих и упорных тренингов, домашних заданий, написания спитчей и прочего Анну не только взяли ведущей на радио, но еще и назначили программным директором», — рассказал Sibnet.ru радиоведущий Сергей Рогов.
Запомнилась Кикина на радио и курьезами. Например, бывало, что молодые, неопытные ведущие после выхода в эфир забывали «увести» микрофон. Новая ведущая не стала исключением.
«И в один из эфиров столица республики узнала много личного и интересного из жизни Анны Радуги», — вспомнил Рогов. Радуга — именно такой псевдоним был у нее на радиостанции. «Можно провести параллель, между ее псевдонимом и где она сейчас находится», — заметил собеседник.
Еще одна бывшая коллега по радио Наталья Безрукова говорит, что Кикина в эфире всегда смеялась. И при том, что у нее не было ни минуты свободного времени, к работе была всегда готова и все у нее было под контролем.
«Ответственная, щепетильно относилась ко всему. Если ругалась, то ругалась только по поводу. Никогда не повышала тон, а спокойно говорила об ошибках диджея или других работников радио», — рассказала Sibnet.ru Безрукова.
В начале Кикина совмещала работу на радио и в бассейне, чем тоже удивляла коллег: «Всегда была в диком темпе, прибегала с одной работы, прибегала на радио, быстро отрабатывала, убегала на другую работу, то есть времени свободного на что-то практически никогда не было. Всегда в труде, в каких-то хобби».
После нескольких лет на радио Анна от коллеги узнала об открытом наборе в отряд космонавтов. После шутки о том, что Ане тоже надо подать заявку, она действительно это сделала.
«Когда Анна рассказала мне, что подала заявку в Роскосмос на участие в проекте, я нисколько не сомневался, что она добьется своей цели и достанет звезду с небес. Именно занятие спортом, здоровый образ жизни и стремление к победе помогли ей сделать шаг ближе к звездам», — отметил радиоведущий.
Космический городок и американский корабль
В 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели. В космический городок поехал и ее муж — Александр Сердюк, он устроился тренером-преподавателем по физической подготовке в Центр подготовки космонавтов.
«И как распределено мое время, сколько сил я вкладываю в свою работу – он это видит лично. Вполне естественно, определенная часть бытовых, хозяйственных вопросов, организационных моментов автоматически перекладывается на него – этим он мне весомо помогает. Я постоянно окружена его вниманием и заботой, что очень меня поддерживает, придает сил и радости», — рассказывала Кикина в одном из своих интервью.
Она признавалась, что на общение с близкими у нее почти не остается времени. В родной Новосибирск летает не чаще раза в год, но там всегда встречается с родителями. Также старается навестить и родную школу, пообщаться с учителями и школьниками.
Семья всегда активно поддерживает Анну. Сейчас они отправились в США. Родственникам помогает космонавт Петр Дубров, он будет передавать им информацию про полет из Центра Джонсона (центр управления и контроля за космическими полетами).Сначала Кикину готовили в составе дублирующего экипажа МКС-67 в качестве бортинженера корабля «Союз МС-22». Но в июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах. В состав экипажа российского корабля «Союз МС-22» вошел астронавт NASA, а Анну Кикину назначили специалистом миссии экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon.
В космос с русской косой
Кикина ждала полета в космос почти десять лет, сейчас ей 38. За это время вместо короткой озорной стрижки она отрастила шикарную косу, которая стала ее визитной карточкой.
Когда бренд Barbie выпустил куклу по образу Анны Кикиной в скафандре, то для «копии» сделали такую же прическу.
В сентябре Кикина улетела готовиться к старту в США. Полет должен был состояться 3 октября, но его перенесли на 5 октября из-за урагана «Иен».
По словам космонавта, она будет соблюдать перед стартом и российские и американские традиции.
Так, все космонавты Роскосмоса смотрят перед полетом фильм «Белое солнце пустыни». Этот фильм используют как пособие для обучения космонавтов киносъемкам — строить план, работать с камерой, выставлять сцены. А традиция компании Space X в том, что экипаж едет к стартовой площадке на двух автомобилях Tesla.
Кикина уверена, что в полете справится со всем, даже с волосами… «Бывают трудности и осложнения с этим связанные. Надо правильно убирать и прятать. Есть представления, как справляться с невесомостью, посмотрим», — говорила она в интервью.
volmenФото с учебного полигона,насадка на стволе.
Nik3316всю еду с огородов можно запросто купит и это будет в разы дешевле, чем затраты на сам огород...
SnikolasЗачем им дача, если можно все купить в магазине? тоже мне сравнение, на своем огороде все вкусней в разы,...
korvinsSЗа твой конечно они тебе позвонят и деньги потребуют на ремонт)