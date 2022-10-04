В космос с русской косой: сибирячка полетит на корабле Илона Маска

Широкая улыбка, сияющие глаза, коса... Анна Кикина из Новосибирска идеально подошла для роли русской звезды космонавтики, которую полюбят во всем мире. Как спортсменка, спасатель и диджей на радио из Сибири стала единственной женщиной-космонавтом Роскосмоса и почему она полетит на американском корабле?

Анна Кикина отправится в космос на корабле Crew Dragon компании Space X Илона Маска 5 октября из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Она станет пятой женщиной-космонавтом в России (не считая актрисы Юлии Пересильд) и первым российским космонавтом, который полетит на Crew Dragon.

Школьные годы походные

Девочка Аня из Новосибирска не мечтала стать космонавтом. Но ее спортивные увлечения и другие навыки и знания пригодились, когда она все-таки решила полететь в космос. «Все то, чем я занималась ранее — мой рюкзак, в котором ношу с собой все вещи. Они помогли мне при поступлении в отряд и помогают сейчас, и пригодятся дальше», — говорила Кикина.

А эти знания и навыки она получала еще за партой. 10-й и 11-й классы оканчивала в новосибирской школе №29, в специализированном классе спасателей под патронажем МЧС.

Там не только учились оказывать первую помощь, но и ходили в многокилометровые походы летом и зимой.

Анна Кикина (справа) в школьном походе Фото: © кадр из видео RT

Во время весенних каникул Аня и другие ребята поехали на Алтай сплавляться по Катуни. Младший брат Ани упал с плота в воду, она бросилась его спасать.



«А течение в горной реке быстрое. Камни, водовороты. Мартовская вода ледяная… Инструктор, конечно, тоже в грязь лицом не ударил — нырнул в реку. Но когда Анютка вытащила брата, выяснилось, что инструктор заплыл под плот. Пришлось мальчикам спасать и его тоже», — рассказывала «Советской Сибири» классный руководитель Валентина Низоленко.

Тогда же учитель рассказывала и о родителях девушки. Отец — военврач, несколько раз бывал в Чечне, а мама работала в правоохранительных органах.

Анна Кикина (слева) в школе Фото: © кадр из видео RT

Именно в старших классах Аня, активно занимаясь спортом, стала носить короткую стрижку, чем заметно выделилась среди одноклассниц. По нестандартному стилю внешности ее легко найти на фотографиях в школьных альбомах.

После школы Кикина выучилась на инженера-гидротехника в Новосибирской государственной академии водного транспорта, а затем там же получила квалификацию экономиста-менеджера.

Школа №29 в Новосибирске, где училась Анна Кикина Фото: © Sibnet.ru

Попутно продолжала заниматься спортом. Кикина — мастер спорта по полиатлону (многоборье) и рафтингу (спортивный сплав). Была членом команды по гребному слалому (гребли на байдарках и каноэ с преодолением порогов). И не удивительно, что с такой любовью к горным рекам, она переехала в Горно-Алтайск.

Нырнула в работу

В Горно-Алтайске вместе со своим будущем мужем Александром Сердюком начала работать инструктором по плаванию в бассейне «Атлант».

«Аня продуктивная и эмоциональная. Все делала с душой, вела групповые тренировки и индивидуальные. Со многими встречался, все говорят, что она с душой относилась к работе и детям», — рассказал Sibnet.ru директор бассейна «Атлант» Владимир Еремин.

Бассейн "Атлант" Фото: © пресс-служба правительства Республики Алтай

Девушка проработала в бассейне два года. Потом будущий космонавт решила попробовать себя в качестве радиоведущей. «Слышать ее было радостно всегда по радио. Очень эмоциональная, позитивно заряженная, даже когда серая погода на улице, эмоции позитивные после того, как услышишь Аню по радио», — вспоминает Еремин.

Все, кто работал вместе с Кикиной в бассейне, отзываются о ней с теплом. Там она навсегда осталась своей. «Говорят: наша Анечка полетела. Каждому хочется прижаться к этому кусочку славы», — добавляет собеседник.

Из бассейна в радиорубку

Новая радиостанция «Радио-Сибирь Алтай» запускалась в апреле 2009 года. Кикина пришла на собеседование.

«Анна в то время занималась водными видами спорта, изначально все думали, что спорт и радио вещи несовместимые, и что Аня не пройдет собеседование. Но после долгих и упорных тренингов, домашних заданий, написания спитчей и прочего Анну не только взяли ведущей на радио, но еще и назначили программным директором», — рассказал Sibnet.ru радиоведущий Сергей Рогов.

Анна Кикина (слева) на радио Фото: © предоставлено Натальей Безруковой

Запомнилась Кикина на радио и курьезами. Например, бывало, что молодые, неопытные ведущие после выхода в эфир забывали «увести» микрофон. Новая ведущая не стала исключением.

«И в один из эфиров столица республики узнала много личного и интересного из жизни Анны Радуги», — вспомнил Рогов. Радуга — именно такой псевдоним был у нее на радиостанции. «Можно провести параллель, между ее псевдонимом и где она сейчас находится», — заметил собеседник.

Анна Кикина (справа) с коллегами на радио Фото: © предоставлено Натальей Безруковой

Еще одна бывшая коллега по радио Наталья Безрукова говорит, что Кикина в эфире всегда смеялась. И при том, что у нее не было ни минуты свободного времени, к работе была всегда готова и все у нее было под контролем.

«Ответственная, щепетильно относилась ко всему. Если ругалась, то ругалась только по поводу. Никогда не повышала тон, а спокойно говорила об ошибках диджея или других работников радио», — рассказала Sibnet.ru Безрукова.

В начале Кикина совмещала работу на радио и в бассейне, чем тоже удивляла коллег: «Всегда была в диком темпе, прибегала с одной работы, прибегала на радио, быстро отрабатывала, убегала на другую работу, то есть времени свободного на что-то практически никогда не было. Всегда в труде, в каких-то хобби».

Анна Кикина (справа) с коллегами на радио Фото: © предоставлено Натальей Безруковой

После нескольких лет на радио Анна от коллеги узнала об открытом наборе в отряд космонавтов. После шутки о том, что Ане тоже надо подать заявку, она действительно это сделала.



«Когда Анна рассказала мне, что подала заявку в Роскосмос на участие в проекте, я нисколько не сомневался, что она добьется своей цели и достанет звезду с небес. Именно занятие спортом, здоровый образ жизни и стремление к победе помогли ей сделать шаг ближе к звездам», — отметил радиоведущий.

Космический городок и американский корабль

В 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели. В космический городок поехал и ее муж — Александр Сердюк, он устроился тренером-преподавателем по физической подготовке в Центр подготовки космонавтов.

Анна Кикина с мужем Александром Сердюком Фото: © журнал «Русский космос»

«И как распределено мое время, сколько сил я вкладываю в свою работу – он это видит лично. Вполне естественно, определенная часть бытовых, хозяйственных вопросов, организационных моментов автоматически перекладывается на него – этим он мне весомо помогает. Я постоянно окружена его вниманием и заботой, что очень меня поддерживает, придает сил и радости», — рассказывала Кикина в одном из своих интервью.

Она признавалась, что на общение с близкими у нее почти не остается времени. В родной Новосибирск летает не чаще раза в год, но там всегда встречается с родителями. Также старается навестить и родную школу, пообщаться с учителями и школьниками.

В родной школе Анной гордятся Фото: © Sibnet.ru

Семья всегда активно поддерживает Анну. Сейчас они отправились в США. Родственникам помогает космонавт Петр Дубров, он будет передавать им информацию про полет из Центра Джонсона (центр управления и контроля за космическими полетами).

Сначала Кикину готовили в составе дублирующего экипажа МКС-67 в качестве бортинженера корабля «Союз МС-22». Но в июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах. В состав экипажа российского корабля «Союз МС-22» вошел астронавт NASA, а Анну Кикину назначили специалистом миссии экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon.

В космос с русской косой

Кикина ждала полета в космос почти десять лет, сейчас ей 38. За это время вместо короткой озорной стрижки она отрастила шикарную косу, которая стала ее визитной карточкой.

Анна Кикина с именной куклой Фото: © Роскосмос

Когда бренд Barbie выпустил куклу по образу Анны Кикиной в скафандре, то для «копии» сделали такую же прическу.

В сентябре Кикина улетела готовиться к старту в США. Полет должен был состояться 3 октября, но его перенесли на 5 октября из-за урагана «Иен».

По словам космонавта, она будет соблюдать перед стартом и российские и американские традиции.

Так, все космонавты Роскосмоса смотрят перед полетом фильм «Белое солнце пустыни». Этот фильм используют как пособие для обучения космонавтов киносъемкам — строить план, работать с камерой, выставлять сцены. А традиция компании Space X в том, что экипаж едет к стартовой площадке на двух автомобилях Tesla.

Кикина уверена, что в полете справится со всем, даже с волосами… «Бывают трудности и осложнения с этим связанные. Надо правильно убирать и прятать. Есть представления, как справляться с невесомостью, посмотрим», — говорила она в интервью.