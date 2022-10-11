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Китайского пациента облучили новосибирским источником нейтронов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый пациент в Китае получил лечение рака по методике бор-нейтронозахватной терапии с помощью созданного в Институте ядерной физики СО РАН ускорительного источника нейтронов, сообщается в телеграм-канале института.

«На ускорительном источнике эпитепловых нейтронов в городе Сямынь (Китай), созданном совместно с ИЯФ СО РАН и TAE Life Sciences, проведена бор-нейтронозахватная терапия на первом пациенте (первом в Китае). Энергия протонного пучка 2,3 МэВ, ток 8 мА, время облучения 45 минут», — говорится в сообщении.

Как работает метод лечения рака?

Бор-нейтронозахватная терапия — способ избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Ежегодно с помощью перспективной методики до 2 миллионов онкобольных могут получать необходимую помощь.

Институт ядерной физики СО РАН планирует в течение 2023 года запустить на базе НМИЦ имени Блохина в Москве такой же ускорительный комплекс. Доклинические испытания на установке планируется начать в 2024 году.

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Наука #Наука #Новосибирск
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