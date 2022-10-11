Китайского пациента облучили новосибирским источником нейтронов

Первый пациент в Китае получил лечение рака по методике бор-нейтронозахватной терапии с помощью созданного в Институте ядерной физики СО РАН ускорительного источника нейтронов, сообщается в телеграм-канале института.

«На ускорительном источнике эпитепловых нейтронов в городе Сямынь (Китай), созданном совместно с ИЯФ СО РАН и TAE Life Sciences, проведена бор-нейтронозахватная терапия на первом пациенте (первом в Китае). Энергия протонного пучка 2,3 МэВ, ток 8 мА, время облучения 45 минут», — говорится в сообщении.

Бор-нейтронозахватная терапия — способ избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Ежегодно с помощью перспективной методики до 2 миллионов онкобольных могут получать необходимую помощь.

Институт ядерной физики СО РАН планирует в течение 2023 года запустить на базе НМИЦ имени Блохина в Москве такой же ускорительный комплекс. Доклинические испытания на установке планируется начать в 2024 году.